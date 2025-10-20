В шесть минских ночных кафе и баров пришли ОБЭП и МНС

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Опубликовано: 20.10.2025 15:25 , Обновлено: 20.10.2025

В пресс-службе министерства по налогам и сборам (МНС) сообщили, что налоговики и милиционеры провели рейд по ночным клубам и барам Минска. Репортаж о рейдах вышел на гостелеканале "Беларусь 1".

Мероприятия были проведены силами Управления оперативных мероприятий инспекции МНС по г. Минску совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) и по гражданству и миграции ГУВД Минского горисполкома.

Согласно сообщению МНС, во всех кафе выявили массовые нарушения, среди которых — сокрытие выручки. В основном, это выражалось в приёме денег без использования кассового оборудования. Также МНС обвинила владельцев кафе в выплате «серых» зарплат.

Налоговики обнаружили в ряде баров и ресторанов алкогольную и табачную продукцию без необходимых акцизных марок и сопроводительных документов, что указывает на ее оборот в обход таможенного и налогового контроля.

По итогам проверок на виновных лиц составили протоколы об административных правонарушениях. Владельцев баров и их сотрудников оштрафовали.

Кроме того, как сообщили в МНС, на суммы сокрытой от учета выручки будут доначислены все необходимые налоги и пени. Это означает, что компаниям придется выплатить значительные деньги, которые могут многократно превысить сумму первоначального штрафа.