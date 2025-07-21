В России заметили "импортозамещающий" шоколад, выпущенный "Спартаком". А в Беларуси купить можно?

Опубликовано: 21.07.2025 15:54 , Обновлено: 21.07.2025

В России на прилавках магазинов заметили импортный шоколад Preference, который, однако, оказался хоть и на самом деле импортным, но не из обычных "шоколадных" стран. Он изготовлен на кондитерской фабрике "Спартак".

Российский паблик “Продукт Медиа”, который занимается отслеживанием новинок и интересных продуктов в магазинах, опубликовал фото шоколадных плиток, очень похожих по оформлению на шоколад из Швейцарии или Германии.

“Думаете, это импортный шоколад? Нет, это Беларусь, фабрика «Спартак». Своего рода импортозамещение слишком дорогой кондитерки из недружественных стран (потому что пошлины на неё сильно повысили)”, — сделали вывод авторы, “забыв”, что для России белорусский шоколад тоже импортный.

Тем не менее, такие плитки можно найти и на Wildberries и Ozon с доставкой по Беларуси. Стоят они весьма недешево: за две штуки темного шоколада по 95 грамм просят выше 23 рублей. То есть килограмм обойдется больше 100 рублей.

Впрочем, и состав у плиток очень хороший:

какао тертое;

сахар;

какао масло;

эмульгатор (Е322);

ароматизатор натуральный “Ваниль”.

Никаких заменителей или усилителей.

В белорусских торговых сетях журналисты Telegraf.news шоколадки Preference не нашли. По всей видимости, это “эксклюзив” для российского рынка.

Зато узнали, что шоколад, хоть и выпустили в Гомеле, но владельцем торговой марки Preference является российское ООО “Юнивест”.

На официальном сайте компании говорится, что они считают себя “лидирующей производственно-дистрибьюторской компанией, которая реализует продукцию ведущих белорусских кондитерских фабрик СПАРТАК, Коммунарка, Красный Пищевик, МАШПИЩЕПРОД, Белтея, Слодыч, Красный Мозырянин, Рогачевский ММК и др. на территории Российской Федерации”, — утверждают в компании.