В России предложили ввести запрет на экспорт бензина - Reuters

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 24.05.2023 09:19 , Обновлено: 24.05.2023

В правительстве России в настоящее время рассматривается вопрос о введении запрета на экспорт бензина. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в источники в правительстве и в сфере промышленности.

Как отметили источники агентства, данный вопрос был поднят в российском правительстве в целях предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке, а также роста цен на автомобильное топливо после того, как российские власти приняли решение о сокращении субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.

По данным Reuters, после того, как Европейский союз ввел запрет на российские продукты нефтепереработки, в (включая дизельное топливо и мазут), Россия увеличила экспорт бензина за счёт отправки грузов напрямую в Африку - экспорт вырос почти на 50% в годовом исчислении за первый квартал этого года.

Источники агентства также сообщили, что правительство России рассматривает возможность увеличения объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже.

Как передает российское издание РБК, Минэнерго России действительно рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, в частности, марки АИ-95. Однако о дефиците топлива на внутреннем рынке в ведомстве не говорят. Комментируя рост биржевых цен на бензин марки АИ-95, там заверили, что это “существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице”. По данным Минэнерго, на данный момент на нефтеперерабатывающих заводах запасы топлива составляют порядка 1,9 млн тонн и “этого достаточно”.

Напомним, в апреле агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в российском правительстве сообщило о том, что Минфин России планирует существенно урезать субсидии для местных НПЗ для экономии бюджетных средств. Не исключено, что нововведения коснутся и белорусских предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, работающих с Россией. Сообщалось, что сокращения субсидий может произойти уже в июле.