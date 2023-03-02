В РФ пожаловались, что не получили от Беларуси $500 млн по долгам вовремя — Ъ

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 02.03.2023 15:43 , Обновлено: 02.03.2023

Российские инвесторы пожаловались, что не получили вовремя «до $500 млн выплат» по еврооблигациям Беларуси. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на участников долгового рынка.

Дело в том, что из-за санкций выплаты производятся в белорусских рублях. Но для их получения нужно пройти «длительную процедуру открытия счета», но даже это«не гарантирует успеха», утверждает «Ъ».

По информации издания российские инвесторы не смогли получить по белорусским ценным бумагам выплаты на общую сумму в $500 млн. Хотя это лишь примерная цифра, так как точную определить сложно из-за того, что у белорусского Минфина на руках нет всех перечней конечных держателей ценных бумаг.

Официально Министерство финансов Беларуси и российский Центробанк информацию не комментировали и на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Напомним, в конце июня 2022 года правительство Беларуси решило, что будет «исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях». Там объяснили это «вынужденной мерой, обусловленной невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций».