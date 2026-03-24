В парламенте назвали главную цель внедрения цифрового белорусского рубля: повысить эффективность контроля государства

Опубликовано: 24.03.2026 11:07 , Обновлено: 24.03.2026

В нижней палате парламента Беларуси началось рассмотрение законопроекта «Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля». Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко перед началом процедуры объяснил, зачем власти хотят внедрить цифровой белорусский рубль.

Спикер заявил, что цифровой рубль обеспечит повышенную безопасность и высокий уровень сохранности денег. По его словам, новое платежное средство ускорит расчеты и платежи как для физических, так и юридических лиц. Игорь Сергеенко не уточнил, где именно не хватает скорости при проведении платежей и в каких сферах экономики нововведение улучшит условия.

Тем не менее депутаты нижней палаты парламента одобрили в первом чтении соответствующий законопроект.

По документу выступили первый зампред правления Национального банка Беларуси Александр Егоров и член постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко.

Согласно проекту закона, цифровой белорусский рубль будет представлять собой “новую (дополнительную) форму безналичных денег, которые в отличие от существующей формы учитываются не на банковских счетах, а на цифровых счетах в Национальном банке”.

Таким образом, все цифровые рубли будут контролироваться централизованно государством.

В пресс-службе парламента назвали цели, которые преследует новый законопроект и внедрение цифрового рубля:

Он должен повысить эффективность контроля государства за целевым расходованием бюджетных средств;

Расширить способы осуществления платежей, включая трансграничные, упростить проведение трансграничных платежей;

Обеспечить высокий уровень сохранности денежных средств субъектов хозяйствования.

Если закон примут, то Национальный банк Беларуси будет организовывать функционирование и контролировать платежную систему цифрового белорусского рубля.