В одном белорусском лесхозе рассказали, сколько миллионов рублей нужно, "чтобы безбедно существовать"

Опубликовано: 24.03.2026 13:17 , Обновлено: 24.03.2026

Глава министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик согласовал назначение новых руководителей в Клецком и Глусском лесхозах. В качестве напутствия он им сказал: "начинайте с чистого листа".

Также министр лесного хозяйства попросил новых глав лесхозов быть “осторожными”. “Назначая каждого руководителя, я открыто предупреждаю: вместе с должностью у вас появится много новых “друзей”. И сразу говорю: будьте осторожны. Никакого “кумовства” в работе быть не должно”, - сказал Александр Кулик.

В ответ один из новоиспеченных лесных начальников рассказал, сколько нужно зарабатывать лесхозу для безбедного существования.

“Чтобы безбедно жить, Клецкому лесхозу необходимы ежемесячно 2,1 миллиона рублей выручки. Мы уже приближаемся к этой планке”, - рассказал Денис Павлович.

А начальник Глусского лесхоза рассказал о трудностях в его новом хозяйстве. По его словам, уже в марте его лесхоз должен сработать с плюсом. “Наращиваем выручку, постепенно уменьшаем долговые обязательства, но ситуация непростая”, - поделился положением дел в Глусском лесхозе Дмитрий Кудин.

При этом ситуация в Глусском лесхозе, который по итогам прошлого года сработал с убытками, в связи с чем и произошли кадровые перемены, все равно будет взята на ручной контроль в Минлесхозе (Министерстве лесного хозяйства). Начальнику управления экономики и инвестиций ведомства поставлена задача лично контролировать ситуацию в лесхозе.