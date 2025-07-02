В областном центре Беларуси заработал круглосуточный Duty Free

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Опубликовано: 02.07.2025 16:37 , Обновлено: 02.07.2025

В аэропорту Гомеля открылся магазин беспошлинной торговли Duty Free. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Как следует из сообщения, воспользоваться магазином могут не только пассажиры, вылетающие на курорты в Анталию или Шарм-эль-Шейх, но и те, кто направляется в Москву и Санкт-Петербург.

Ещё одна особенность — совершать покупки разрешено как при вылете, так и по прилёте, заявил Привалов.

Фото: t.me/VAPrivalov

Судя по опубликованным фотографиям, на полках, помимо стандартного набора из алкоголя, парфюмерии и сигарет, нашлось место и для секции под названием «Best of Belarus» — с лучшими, по версии магазина, отечественными товарами.

Магазин работает в круглосуточном режиме.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, за какие действия в магазинах Duty Free можно даже получить сутки ареста.

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