В Нацбанке Беларуси рассказали, как накопили рекордные 14,4 млрд долларов. Помогли США и Китай?

Опубликовано: 08.01.2026 13:47 , Обновлено: 08.01.2026

Зампред Национального банка Беларуси Александр Егоров рассказал, благодаря чему в 2025 году золотовалютные резервы (ЗВР) достигли рекордных 14,4 млрд долларов.

По его словам, рост золотовалютных резервов в 2025 году на 5,5 млрд долларов произошел за счет двух составляющих: на 3 млрд долларов — благодаря росту цены золота и на 2,5 млрд долларов — из-за роста активов в иностранной валюте.

Несмотря на то что большую часть прироста составило как раз золото, представитель Нацбанка сделал акцент на скупке валюты.

«Один из самых важных факторов в течение всего года — это чистая покупка иностранной валюты Нацбанком. При этом даже в декабре Нацбанк впервые за последние пять лет наблюдений выступил чистым покупателем иностранной валюты», — заявил первый зампред Нацбанка.

В 2026 году, рассказал Александр Егоров, при проведении денежно-кредитной политики Нацбанк будет исходить из необходимости как минимум сохранить нынешний уровень золотовалютных резервов.

Помогли США и Китай?

По [link href=“https://edition.cnn.com/2025/12/24/investing/gold-price-futures-soar” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] данным [/link] CNN, в конце 2025 года фьючерсы на золото, торгуемые на Нью-Йоркской бирже, взлетели почти на 71% по сравнению с началом года. Такие темпы роста стали самыми высокими за последние 46 лет.

Причиной тому стали торговые пошлины, конфликт России и Украины, обострение отношений между Израилем и Ираном, действия США по захвату нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы. Все это привело к большой нестабильности на рынках, и международные инвесторы сделали выбор в пользу наиболее стабильного актива — золота и серебра.

«Неопределенность остается определяющей чертой мировой экономики, — рассказал ранее Джо Каватони, старший рыночный стратег Всемирного совета по золоту. — В этих условиях золото становится все более привлекательным в качестве стратегического инструмента диверсификации и источника стабильности».

А тут ещё и прогнозы для крупнейшей мировой экономики — США — предсказывают снижение процентных ставок ФРС (Федеральной резервной системы) в 2026 году. Это ещё больше поддержало рост цен на золото во всем мире. Ослабление доллара США также способствует росту цены на драгметаллы, поскольку оно сделало покупку того же золота относительно более доступной для международных инвесторов.

В 2025 году росту цен на золото помогло и то, что не только Нацбанк Беларуси, но и центральные банки других стран, в первую очередь Китая, стали активно скупать золото.

На такое положение дел повлияла заморозка российских резервов, которые размещались в Европе и США. Изменения стали заметны после начала войны России против Украины в 2022 году. Заморозка российских активов побудила правительство России, а также Китая и других стран в зоне риска искать способы уменьшить зависимость от решений западной политики.