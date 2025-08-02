В МВД рассказали, кого из милиционеров кроме сыщиков отправили убирать урожай

Опубликовано: 02.08.2025 15:29 , Обновлено: 02.08.2025

В пресс-службе МВД раскрыли подробности, кого из состава ведомства по личному приказу Ивана Кубракова отправили работать на комбайнах. В списке оказались как добровольцы-сыщики из уголовного розыска, так и инспекторы ГАИ. Но и это ещё не все.

Именно в Могилевской области в 2025 году сформировали “передовой отряд”, как сообщили в министерстве, из числа сотрудников МВД в регионе.

В ведомстве уточнили, что всех членов отряда перед тем, как отпустить в поле отправили на обучение. “Соответствующие сертификаты получили несколько десятков добровольцев”, - сообщили в пресс-службе.

Оказалось, что среди них:

Участковые,

оперативные дежурные,

госавтоинспекторы,

сыщики УГРО,

Служащие вневедомственной охраны,

представители других служб.

“До окончания страды милиционеры будут трудиться в круглосуточном режиме и готовы, в случае необходимости, выехать в любую точку области”, - заяивили в МВД.

Кау будет оплачиваться работа добровольцев из МВД на время уборочной, в ведомстве не рассказали.

Ранее Telegrag.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 6 июня поручил создать отряд комбайнеров из сотрудников милиции и отправить их на Могилевщину, где они займутся уборкой урожая, чтобы помочь местным аграриям.

Тогда глава МВД анонсировал изменения в нормативно-правовых актах, чтобы правоохранители могли работать комбайнерами и их помощниками официально.

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