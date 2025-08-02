В МВД рассказали, кого из милиционеров кроме сыщиков отправили убирать урожай
В пресс-службе МВД раскрыли подробности, кого из состава ведомства по личному приказу Ивана Кубракова отправили работать на комбайнах. В списке оказались как добровольцы-сыщики из уголовного розыска, так и инспекторы ГАИ. Но и это ещё не все.
Именно в Могилевской области в 2025 году сформировали “передовой отряд”, как сообщили в министерстве, из числа сотрудников МВД в регионе.
В ведомстве уточнили, что всех членов отряда перед тем, как отпустить в поле отправили на обучение. “Соответствующие сертификаты получили несколько десятков добровольцев”, - сообщили в пресс-службе.
Оказалось, что среди них:
- Участковые,
- оперативные дежурные,
- госавтоинспекторы,
- сыщики УГРО,
- Служащие вневедомственной охраны,
- представители других служб.
“До окончания страды милиционеры будут трудиться в круглосуточном режиме и готовы, в случае необходимости, выехать в любую точку области”, - заяивили в МВД.
Кау будет оплачиваться работа добровольцев из МВД на время уборочной, в ведомстве не рассказали.
Ранее Telegrag.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 6 июня поручил создать отряд комбайнеров из сотрудников милиции и отправить их на Могилевщину, где они займутся уборкой урожая, чтобы помочь местным аграриям.
Тогда глава МВД анонсировал изменения в нормативно-правовых актах, чтобы правоохранители могли работать комбайнерами и их помощниками официально.