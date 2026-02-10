В Могилеве завели уголовное дело на массажистку

Опубликовано: 10.02.2026 12:33 , Обновлено: 10.02.2026

В министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что возбудили уголовное дело в отношении массажистки, которая оказывала услуги на дому. Ей вменили в вину использование медицинского оборудования без соответствующей лицензии.

В МНС напомнили, что иногда массаж может быть незаконным, так как за этим понятием часто скрывается «незаконное оказание медицинских (или псевдомедицинских) услуг, которое может нанести непоправимый вред здоровью».

В качестве примера там привели случай в Могилеве, где после обращения неких граждан пришли с проверкой к нелегальной предпринимательнице-массажистке.

Впрочем, налоговики также проверили соцсети, где нашли рекламу услуг массажиста, что стало причиной проведения оперативных мероприятий сотрудниками налоговой инспекции совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе проведения проверки они изъяли записи с информацией об оказанных услугах, начиная с июня 2021 года.

«Как оказалось, деятельность гражданки была незаконной не только по причине отсутствия лицензии на оказание услуг массажа, но и по причине отсутствия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также было выяснено, что в качестве самозанятой предприимчивая массажистка зарегистрировалась в мае 2023 года», – сообщили в МНС.

Там напомнили, что самозанятым нельзя оказывать услуги массажа. Там также утверждают, что массажистка не задекларировала 147 тысяч рублей, с которых не оплатила налоги.

В итоге инспекция МНС в Могилевской области потребовала от предпринимательницы оплатить налог на сумму более 30 тысяч рублей. Также в качестве гражданки она привлечена к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 504 рубля. Но и это ещё не все последствия.

За выполнение массажа без сопутствующей лицензии в отношении женщины возбудили уголовное дело, «так как медицинские процедуры, которые осуществляются непрофессионалами, могут стать серьезной угрозой для жизни и здоровья клиентов».