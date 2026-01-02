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В МНС рассказали, сколько белорусы смогут сэкономить на налогах в 2026 году

В МНС рассказали, сколько белорусы смогут сэкономить на налогах в 2026 году
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В Министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что граждане страны смогут как и прежде смогут в 2026 году рассчитывать на налоговые вычеты. Разница лишь в том, что суммы вычетов стали больше, а значит и экономия будет выше.

Теперь те работники в стране, у кого доход не превышает Br1308 в месяц, могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет в размере 216 рублей (раньше был 192).

Поменялись также вычеты и по другим причинам. Мы свели для вас общую таблицу, где видно, какую выгоду теперь могут получить белорусы с 1 января 2026 года.

Также власти Беларуси проиндексировали размеры доходов белорусов, которые вовсе освобождаются от подоходного налога.

Стоит помнить, что налоговый вычет — это установленная законодательством сумма, на которую уменьшается доход, облагаемый подоходным налогом. Но это не те деньги, которые белорусы получают на руки, а часть дохода, с которой государство не взимает налог (13%). Фактическая же выгода - это как раз этот процент от указанных сумм.

Также надо помнить, что для получения налоговых вычетов сотрудники обычно должны предоставить работодателям заявление и подтверждающие документы (например, свидетельства о рождении детей).

Но даже, если работник сам не подал документы на вычет в течение года, он может самостоятельно подать налоговую декларацию и вернуть переплаченный налог через налоговые органы. Но в таком случае нужно выполнить определенные условия: наличие доходов, облагаемых по ставке 13%, и соответствие критериям для конкретного вида вычета (например, предельный уровень дохода для стандартного вычета).

Все доступные белорусам налоговые вычеты и освобождения от подоходного налога в Беларуси (с 01.01.2026):

Вид вычета / освобожденияРазмер (в месяц или за период)Примечание
Стандартный вычет физическому лицуBr 216При доходе ≤ Br 1308 в месяц. Ранее был Br 192.
Вычет на ребенка до 18 лет / иждивенцаBr 63Ранее был Br 56.
Вычет на каждого ребенка для родителей 2+ детей или детей-инвалидов до 18 летBr 120Ранее был Br 107.
Вычет для вдов(цов), одиноких родителей, опекунов на каждого ребенка / иждивенцаBr 120Ранее был Br 107.
Повышенный вычет для родителей инвалидов с детства I группыBr 120Новое с 2026 года. Если есть ребенок до 18 лет и инвалид с детства I группы.
Вычет отдельным категориям лиц (пп.1.3 п.1 ст.209 НК)Br 306Ранее был Br 272.
Вычет молодым специалистам, рабочим (служащим)Br 860Ранее был Br 730.
Доходы, не облагаемые подоходным налогом (освобождения)
Доходы не по основному месту работы (от организаций, ИП)Br 259 от каждого источника за годРанее Br 230.
Доходы по основному месту работы (не вознаграждение за труд)Br 3910 от каждого источника за годРанее Br 3479.
Оплата страховых взносов нанимателем или профсоюзомBr 6695 от каждого источника за годРанее Br 5956.
Безвозмездная помощь, пожертвования для инвалидов, детей-сиротBr 25 864 от всех источников за годРанее Br 23 011.
Доходы от профсоюзов их членам (не оплата труда)Br 1662 от каждого источника за годРанее Br 1479.
Источник: МНС РБ, БЕЛТА от 02.01.2026. Все суммы указаны в белорусских рублях (Br).
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