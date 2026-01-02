В МНС рассказали, сколько белорусы смогут сэкономить на налогах в 2026 году

Опубликовано: 02.01.2026 20:51 , Обновлено: 02.01.2026

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что граждане страны смогут как и прежде смогут в 2026 году рассчитывать на налоговые вычеты. Разница лишь в том, что суммы вычетов стали больше, а значит и экономия будет выше.

Теперь те работники в стране, у кого доход не превышает Br1308 в месяц, могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет в размере 216 рублей (раньше был 192).

Поменялись также вычеты и по другим причинам. Мы свели для вас общую таблицу, где видно, какую выгоду теперь могут получить белорусы с 1 января 2026 года.

Также власти Беларуси проиндексировали размеры доходов белорусов, которые вовсе освобождаются от подоходного налога.

Стоит помнить, что налоговый вычет — это установленная законодательством сумма, на которую уменьшается доход, облагаемый подоходным налогом. Но это не те деньги, которые белорусы получают на руки, а часть дохода, с которой государство не взимает налог (13%). Фактическая же выгода - это как раз этот процент от указанных сумм.

Также надо помнить, что для получения налоговых вычетов сотрудники обычно должны предоставить работодателям заявление и подтверждающие документы (например, свидетельства о рождении детей).

Но даже, если работник сам не подал документы на вычет в течение года, он может самостоятельно подать налоговую декларацию и вернуть переплаченный налог через налоговые органы. Но в таком случае нужно выполнить определенные условия: наличие доходов, облагаемых по ставке 13%, и соответствие критериям для конкретного вида вычета (например, предельный уровень дохода для стандартного вычета).

Все доступные белорусам налоговые вычеты и освобождения от подоходного налога в Беларуси (с 01.01.2026):