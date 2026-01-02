В МНС рассказали, сколько белорусы смогут сэкономить на налогах в 2026 году
В Министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что граждане страны смогут как и прежде смогут в 2026 году рассчитывать на налоговые вычеты. Разница лишь в том, что суммы вычетов стали больше, а значит и экономия будет выше.
Теперь те работники в стране, у кого доход не превышает Br1308 в месяц, могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет в размере 216 рублей (раньше был 192).
Поменялись также вычеты и по другим причинам. Мы свели для вас общую таблицу, где видно, какую выгоду теперь могут получить белорусы с 1 января 2026 года.
Также власти Беларуси проиндексировали размеры доходов белорусов, которые вовсе освобождаются от подоходного налога.
Стоит помнить, что налоговый вычет — это установленная законодательством сумма, на которую уменьшается доход, облагаемый подоходным налогом. Но это не те деньги, которые белорусы получают на руки, а часть дохода, с которой государство не взимает налог (13%). Фактическая же выгода - это как раз этот процент от указанных сумм.
Также надо помнить, что для получения налоговых вычетов сотрудники обычно должны предоставить работодателям заявление и подтверждающие документы (например, свидетельства о рождении детей).
Но даже, если работник сам не подал документы на вычет в течение года, он может самостоятельно подать налоговую декларацию и вернуть переплаченный налог через налоговые органы. Но в таком случае нужно выполнить определенные условия: наличие доходов, облагаемых по ставке 13%, и соответствие критериям для конкретного вида вычета (например, предельный уровень дохода для стандартного вычета).
Все доступные белорусам налоговые вычеты и освобождения от подоходного налога в Беларуси (с 01.01.2026):
|Вид вычета / освобождения
|Размер (в месяц или за период)
|Примечание
|Стандартный вычет физическому лицу
|Br 216
|При доходе ≤ Br 1308 в месяц. Ранее был Br 192.
|Вычет на ребенка до 18 лет / иждивенца
|Br 63
|Ранее был Br 56.
|Вычет на каждого ребенка для родителей 2+ детей или детей-инвалидов до 18 лет
|Br 120
|Ранее был Br 107.
|Вычет для вдов(цов), одиноких родителей, опекунов на каждого ребенка / иждивенца
|Br 120
|Ранее был Br 107.
|Повышенный вычет для родителей инвалидов с детства I группы
|Br 120
|Новое с 2026 года. Если есть ребенок до 18 лет и инвалид с детства I группы.
|Вычет отдельным категориям лиц (пп.1.3 п.1 ст.209 НК)
|Br 306
|Ранее был Br 272.
|Вычет молодым специалистам, рабочим (служащим)
|Br 860
|Ранее был Br 730.
|Доходы, не облагаемые подоходным налогом (освобождения)
|Доходы не по основному месту работы (от организаций, ИП)
|Br 259 от каждого источника за год
|Ранее Br 230.
|Доходы по основному месту работы (не вознаграждение за труд)
|Br 3910 от каждого источника за год
|Ранее Br 3479.
|Оплата страховых взносов нанимателем или профсоюзом
|Br 6695 от каждого источника за год
|Ранее Br 5956.
|Безвозмездная помощь, пожертвования для инвалидов, детей-сирот
|Br 25 864 от всех источников за год
|Ранее Br 23 011.
|Доходы от профсоюзов их членам (не оплата труда)
|Br 1662 от каждого источника за год
|Ранее Br 1479.
|Источник: МНС РБ, БЕЛТА от 02.01.2026. Все суммы указаны в белорусских рублях (Br).