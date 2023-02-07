В МНС предложили отменить некоторые налоговые льготы для белорусов

Опубликовано: 07.02.2023 12:48 , Обновлено: 07.02.2023

В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что «прорабатывают вопрос» по отмене некоторых льгот для белорусов (населения и бизнеса). Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский 7 февраля.

По его словам, речь идет о «невостребованных, малоэффективных, неиспользуемых» льготах. Но конкретных чиновник не назвал.

Он привел в пример отмену льготы «в отношении реализации предпринимателями сельхозпродукции». По его словам, они ею «не пользовались», так как «в большинстве случаев либо не занимались таким видом деятельности, либо как физические лица выращивали и продавали».

«Работа по анализу налогового законодательств проводится на постоянной основе», — подчеркнул Ковалевский, добавив, что сейчас «вопрос [об отмене льгот] однозначно не стоит».

Представитель МНС подчеркнул, что ведомство начнет анализировать, нужны ли определенные льготы, в середине 2023 года, когда будут поданы декларации.