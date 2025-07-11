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В МНС поделились инструкцией, как белорусам войти в личный кабинет плательщика по номеру телефона

В МНС поделились инструкцией, как белорусам войти в личный кабинет плательщика по номеру телефона
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Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) опубликовало инструкцию, в которой разъясняется порядок регистрации в личном кабинете плательщика через мобильных операторов. Эта услуга позволяет белорусам получать информацию о начисленных налогах, наличии переплат или задолженности.

Согласно инструкции МНС, для создания личного кабинета нужно выполнить следующие шаги:

  1. На официальном сайте nalog.gov.by перейти в раздел «Личный кабинет плательщика».
  2. Выбрать способ авторизации «Вход по логину и паролю», после чего нажать на ссылку «Регистрация через мобильных операторов».
  3. Выбрать своего оператора сотовой связи.
  4. Ввести идентификационный (личный) номер паспорта или вида на жительство, а также номер мобильного телефона.
  5. Проставить отметку о согласии с обработкой персональных данных.
  6. Ввести код из СМС-сообщения, которое поступит на указанный номер телефона.
  7. На открывшейся форме регистрации нажать кнопку «Зарегистрироваться».

После этого, как пояснили в МНС, на указанный адрес электронной почты должно прийти письмо с логином и дальнейшими инструкциями для входа в личный кабинет.

Напоминание о сроках

В ведомстве также напомнили о приближении сроков уплаты налогов и представления деклараций.

Срок представления налоговых деклараций (расчётов) переносится на 21 июля (понедельник), поскольку 20 июля приходится на выходной день. Срок уплаты налогов таким образом — 22 июля (вторник).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что накануне МНС изменило формы некоторых деклараций и справок для физлиц.

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