В МНС поделились инструкцией, как белорусам войти в личный кабинет плательщика по номеру телефона
Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) опубликовало инструкцию, в которой разъясняется порядок регистрации в личном кабинете плательщика через мобильных операторов. Эта услуга позволяет белорусам получать информацию о начисленных налогах, наличии переплат или задолженности.
Согласно инструкции МНС, для создания личного кабинета нужно выполнить следующие шаги:
- На официальном сайте nalog.gov.by перейти в раздел «Личный кабинет плательщика».
- Выбрать способ авторизации «Вход по логину и паролю», после чего нажать на ссылку «Регистрация через мобильных операторов».
- Выбрать своего оператора сотовой связи.
- Ввести идентификационный (личный) номер паспорта или вида на жительство, а также номер мобильного телефона.
- Проставить отметку о согласии с обработкой персональных данных.
- Ввести код из СМС-сообщения, которое поступит на указанный номер телефона.
- На открывшейся форме регистрации нажать кнопку «Зарегистрироваться».
После этого, как пояснили в МНС, на указанный адрес электронной почты должно прийти письмо с логином и дальнейшими инструкциями для входа в личный кабинет.
Напоминание о сроках
В ведомстве также напомнили о приближении сроков уплаты налогов и представления деклараций.
Срок представления налоговых деклараций (расчётов) переносится на 21 июля (понедельник), поскольку 20 июля приходится на выходной день. Срок уплаты налогов таким образом — 22 июля (вторник).
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что накануне МНС изменило формы некоторых деклараций и справок для физлиц.