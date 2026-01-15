В Минтруда рассказали, кому из белорусов не выплатят больничный

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Опубликовано: 15.01.2026 13:15 , Обновлено: 15.01.2026

В Министерстве труда Беларуси ответили на вопрос, могут ли белорусы, только что уволившиеся с работы, получить больничный и оплату по нему. Оказалось, что шанс есть, но условий достаточно. Причем последнее слово будет за ФСЗН (Фонд социальной защиты населения).

В ведомстве рассказали, что уволившиеся белорусы могут рассчитывать на оплату по больничному листку только если заболели в течение 30 дней после увольнения.

Но и это ещё не все. Болезнь должна быть настолько серьёзной, чтобы длилась 30 дней и более.

“Если заболели сразу после увольнения, но на меньший срок (меньше 30 дней) — пособие не положено”, — предупредили в Минтруда.

К вышеуказанным двум условиям впридачу идут ещё такие:

Уволиться белорус должен был только по уважительной причине (например, переезд к мужу/жене, выход на пенсию, зачисление в учебное заведение).

А решение о выплате по больничному должна будет принимать специальная комиссия в Фонде соцзащиты (ФСЗН). Т.е. автоматически никаких платежей не будет.

Стоит помнить, что на оплату нельзя претендовать, если гражданин уже получает после увольнения пенсию или устроился работать по договору (ГПД — гражданско-правовой договор).

[inf] Как рассчитывается больничный:

Самый минимальный размер больничных рассчитывается из размера минимальной заработной платы (МЗП). Если же стаж работы с уплатой взносов в бюджет ФСЗН 10 лет и более – вернут 100% утраченного заработка за время болезни. Если меньше 10 лет – больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 80% утраченного заработка.[/inf]

Напомним, что в Беларуси поменялись некоторые правила выдачи больничных. Так с 2025 года больничный для мам детей до 3 лет теперь выдается не только в случае болезни самой мамы, но и при ее госпитализации вместе с другим ребенком.

А вот работающим инвалидам больничный дают не более, чем на 60 дней подряд и не более 90 дней за весь календарный год. При больших сроках выдают справку о временной нетрудоспособности.

Также теперь могут выдать больничный лист не только родителям, но и другим родственникам или членам семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в некоторых случаях.