В Минтруда посоветовали белорусам отказываться от пенсии. Обещают выгоду в 1,8 раза

Опубликовано: 21.03.2023 17:27 , Обновлено: 21.03.2023

В министерстве труда 21 марта напомнили, что белорусы могут при достижении пенсионного возраста отказаться от пенсии. Там уверяют, что потом это обернется крупными финансовыми выгодами.

В пресс-службе Минтруда, передали слова управляющей ФСЗН Юлии Бердниковой, которая рассказала про такое явление, как “отложенная пенсия”. Чиновница заверила, что это еще один вариант повышения своих доходов после достижения пенсионного возраста. Но в ведомстве не рассказали, сколько белорусов решились на такой шаг.

“К примеру, женщина при достижении пенсионного возраста (58 лет) не выходит на пенсию, а продолжает работать еще пять лет - до 63 лет. То есть все эти 5 лет она имеет право на пенсию, но не получает ее. Если она начнет получать пенсионные выплаты с 63 лет, то размер пенсии может повыситься в 1,8 раз”, - рассказала глава ФСЗН.

По ее расчетам, в таком случае при средней пенсии в 670 рублей ежемесячные выплаты через пять лет вырастут до 1000.

Решившимся на отложенную пенсию останется только дожить до заветного повышения и надеяться, что за время ожидания в белорусском законодательстве ничего не изменится на этот счёт.

Напомним, что, согласно данным Минздрава за 2020 год, средняя продолжительность жизни женщин в Беларуси достигает 78 лет, но показатель у мужчин сильно отставал - 64 года. Поэтому не зря представительница ФСЗН в примере говорила о женщинах. Многим представителям мужского пола сложно будет надеяться насладиться и стандартной пенсией. Ведь возраст выхода на нее для мужчин сейчас составляет 63 года, а для женщин - 58.

Кстати, отказаться от пенсии очень даже легко. Для этого надо обратится в органы соцзащиты по месту жительства, написать заявление и ещё получать зарплату не менее прожиточного минимума. Да, тунеядцам, такого счастья, как “отложенная пенсия” не видать.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве труда Беларуси предупредили, что к 2025 году минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии, вырастет до 20 лет. Как не пропасть в так называемую «пенсионную ловушку»?

Кто из белорусов попадет в пенсионную ловушку? В Минтруда рассказали, как этого избежать