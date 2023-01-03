В Минстрое придумали, за чей счет снизить стоимость жилья в Беларуси

Опубликовано: 03.01.2023 14:37 , Обновлено: 03.01.2023

Министерство строительства и архитектуры Беларуси вышло с предложением, которое, по мнению чиновников, снизит стоимость квадратного метра жилья, возводимого на средства белорусов.

Суть предложения заключается в том, чтобы запретить застройщикам получать “очень много” прибыли. Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал, что заказчики строительства получают прибыль вне зависимости от своих затрат. “То есть построил большой проект - получил очень много. Вне зависимости от своего участия. Поэтому министерство подготовило нормативные акты по переходу на затратный метод ценообразования услуг заказчика”.

Также чиновник признался, что в его ведомстве уже рассматривают “возможность изменения подходов к начислению прибыли”.

При этом Руслан Пархамович напомнил, что власти Беларуси уже и так ограничили прибыль застройщиков, установив максимальную величину - 5%. Но этого, по его мнению, недостаточно. Так как застройщики получают прибыль от строительства домов, которые финансируются дольщиками. Что, по мнению чиновника, является “определенным перекосом”.

“Мы это исправляем. Соответственно, и прибыль застройщика и заказчика будет считаться от объемов тех услуг, которые он оказал”, - пообещал чиновник.

“Все это приведет, безусловно, к снижению прибыли, как бы прискорбно это ни звучало. Но есть вторая сторона медали - сокращение затрат в строительстве, удешевление квадратного метра”, - поделился мечтами Руслан Пархамович.

Указ об ограничении прибыли застройщиков при строительстве жилья за счёт средств дольщиков был принят в июле 2020 года.