В минском магазине нашли самый дорогой продукт в Беларуси. Кто заплатит 25 тыс рублей за кг?

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Опубликовано: 16.05.2023 13:39 , Обновлено: 16.05.2023

Цены в белорусских магазинах не перестают удивлять. В одном из магазинов сети Plein de Grâce, которая специализируется на кондитерских изделиях премиум-класса, заметили едва ли не самый дорогой продукт. Его цена составляет почти 25 тыс. рублей за килограмм. За что такие деньги?

На продукт по “космической” цене обратили внимание журналисты портала Onliner. Ценник на витрине магазина не так шокирует - “всего” 249,99 рубля. Однако внимательный покупатель заметит, что цена указана за 10 грамм, то есть 1 кг продукта обойдётся уже 24,99 тыс. рублей.

Речь, безусловно, идёт не о “продукте массового потребления”, а об элитном белом трюфеле. Цены на эти “драгоценные грибы”, которые обычно используются только шеф-поварами элитных ресторанов для приготовления блюд высокой кухни, высоки не только в Беларуси, но и во всем мире. Это обусловлено специфическими условиями роста, сложности метода сбора и хранения, из-за чего предложение этого продукта на рынке не так высоко.

Например, конкретно те трюфели, что продают в Минске, произведены итальянской семейной компанией Inaudi и считаются люксовыми, так как выращиваются исключительно в итальянском Пьемонте. В самой Италии цена на него чуть ниже - 69 евро за 10 грамм (около 200 рублей по курсу).

Между тем, в ассортименте минского магазина есть и более доступные варианты для гурманов. Цельный весенний трюфель здесь можно купить за 99,99 рубля за 10 грамм. Такой же трюфель, но уже нарезанный и залиты оливковым маслом, а также в виде крема можно купить за те же 99,99 рубля, но в больших по объёму баночках - по 30 грамм.