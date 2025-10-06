В минской школе рассказали об эксперименте с вендинговым автоматом с закусками. Поставят ли во всех?

Опубликовано: 06.10.2025 16:50 , Обновлено: 07.10.2025

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина заявила, что начали эксперимент в минской школе №52, установив там автомат с закусками. Чиновница заявила, что школьники проявили интерес к такому виду торговли.

“Результаты за месяц показали, что автомат пользовался спросом. Позже мы проанализируем и экономическую составляющую пилотного проекта. Если эксперимент пройдет удачно и аппарат себя оправдает, то мы поставим аналогичные и в другие учреждения образования”, - заявила чиновница.

При этом директор Комбината школьного питания заявила, что в автомат загружали то, что продается в школьном буфете (вафли, зефир, воду, сок). Это делали для того, чтобы все ученики успевали на переменах купить себе что-то перекусить.

“Плюс ко всему он установлен в фойе учреждения образования, и дети даже после закрытия или перед открытием буфета могут купить себе перекус. Также в наших школах есть шестой учебный день, когда не работают столовые”, - пояснила директор комбината школьного питания Минска Людмила Крупская.

Будут ли такие ставить по всей Беларуси, чиновники не уточнили. Пока речь идёт о внедрении в столичных школах.