В минской школе рассказали об эксперименте с вендинговым автоматом с закусками. Поставят ли во всех?
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина заявила, что начали эксперимент в минской школе №52, установив там автомат с закусками. Чиновница заявила, что школьники проявили интерес к такому виду торговли.
“Результаты за месяц показали, что автомат пользовался спросом. Позже мы проанализируем и экономическую составляющую пилотного проекта. Если эксперимент пройдет удачно и аппарат себя оправдает, то мы поставим аналогичные и в другие учреждения образования”, - заявила чиновница.
При этом директор Комбината школьного питания заявила, что в автомат загружали то, что продается в школьном буфете (вафли, зефир, воду, сок). Это делали для того, чтобы все ученики успевали на переменах купить себе что-то перекусить.
“Плюс ко всему он установлен в фойе учреждения образования, и дети даже после закрытия или перед открытием буфета могут купить себе перекус. Также в наших школах есть шестой учебный день, когда не работают столовые”, - пояснила директор комбината школьного питания Минска Людмила Крупская.
Будут ли такие ставить по всей Беларуси, чиновники не уточнили. Пока речь идёт о внедрении в столичных школах.