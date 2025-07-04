В Минске торжественно вручили бизнес-"Оскар". Узнали имена 12 победителей

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Опубликовано: 04.07.2025 09:05 , Обновлено: 04.07.2025

В Минске 1 июля 2025 года в Marriott Hotel издательская группа «Дело» организовала, а Telegraf.news стал информационным партнёром торжественного приема по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела 2025». Среди них были учредители и топ-менеджеры наиболее динамично развивающихся предприятий, работающих на белорусском рынке. Конкурс давно зарекомендовал себя в деловых кругах как «Оскар» белорусского бизнеса, а в этом году отметил свой 30-летний юбилей.

[inf]За это время уже 370 руководителей и владельцев бизнеса, признанных лучшими из лучших в своей сфере деятельности, удостоены звания «Человек Дела». В этом конкурсе ежегодно отмечаются 12 представителей бизнес-сообщества. Каждый из них был удостоен почетного диплома и специального приза – композиции «На коне!» работы известного белорусского скульптора Сергея Гумилевского.[/inf]

“Конкурс «Человек Дела» уже 30 лет демонстрирует, насколько умны, талантливы, активны и на какие большие дела способны наши люди»”, - рассказали Telegraf.news организаторы. Церемония собрала много гостей, среди которых были представители Совета Республики Национального Собрания РБ, отраслевых министерств и территориальных органов власти, а также ведущие отечественные предприниматели.

Мероприятие открывал Александр Швец , председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и руководитель общественного Экспертного совета конкурса «Человек Дела».

«За три десятилетия произошла кардинальная трансформация мировой экономики, мы живем в век IT и искусственного интеллекта. Но конкурс «Человек Дела» демонстрирует стойкость идеи и свою актуальность, так как мы снова в точке поиска прорывных идей и принципиально новых подходов», - заявил он со сцены.

Виктор Жук, директор-главный редактор Издательской группы «Дело», руководитель оргкомитета и основатель конкурса заметил, что победители конкурса своим примером показывают, что даже в сложных экономических условиях можно создавать успешные и устойчивые предприятия, обеспечивать их рост и стабильность.

“Наша страна, как известно, не добывает золото и не печатает конвертируемую валюту, но тем не менее наши международные резервы приблизились к 12 млрд долларов. И в создании этих запасов, как старатели, принимают участие руководители предприятий различных форм собственности, среди которых есть и наши лауреаты. Предприниматели тоже золотой запас нашей страны”, – резюмировал Виктор Жук.

Среди лауреатов этого года оказались представители Минска , Минской области и Витебской области .

“Мероприятие прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Конкурс «Человек Дела» в очередной раз продемонстрировал, что белорусский бизнес готов к новым вызовам и способен адаптироваться к изменениям”, - рассказали организаторы. А также выразили благодарность партнерам, без поддержки которых проведение церемонии было бы невозможно. Среди них – Торговый дом Азербайджана , Kaspersky , Гейм Стрим , БСБ Банк , Robinson Club , МТБанк , “Мороз Продукт” , Марриотт Отель и медиаресурсам.













































Лауреаты 30-го юбилейного конкурса «Человек Дела 2025»