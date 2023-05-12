В Минске решили открыть мегамагазин сети "жёстких" дискаунтеров. Что обещают?

Опубликовано: 12.05.2023 13:51 , Обновлено: 12.05.2023

Стало известно, что сеть дискаунтеров "Грошык" решила открыть в Минске на месте легендарного "Европейского" большой магазин "Грошык Мега". Владельцы обещают что-то особенное.

Магазин займет 1287 квадратных метров. Благодаря чему, там появятся кассы самообслуживания, а также значительно расширяет ассортимент, сообщил Koko.by.

В магазине обустроят зону тортов с холодильниками, а ещё табачный остров. Открытие запланировали на 24 июня. Сейчас в магазине ведутмя ремонтные работы.

Ранее Телеграф сообщил, что первый магазин «жестких» дискаунтеров «Грошык» открылся в Беларуси в 2020 году. Развивает сеть компания «Евроторг». Первый магазин открылся в Слониме на улице Брестской, 42А.

Слонимский дискаунтер на момент открытия занимал, кстати, 1600 квадратов, что больше, чем минский “мега”. Вместе с бакалеей и напитками в магазинах «Грошык» присутствуют молочные и мясные товары. Нашлось место и замороженной рыбе. Еще одно отличие от других «жестких» дискаунтеров – наличие зоны фруктов и овощей. Плюс продают бытовую химию.