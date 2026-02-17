В Минске проверка нагрянула в популярный гипер - "Кто угодно может плюнуть"

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Опубликовано: 17.02.2026 10:05 , Обновлено: 17.02.2026

Рыба с плесенью в минском гипермаркете стала причиной более сотни тысяч просмотров в соцсети и проверки санитарных служб. Ревизоры провели внеплановую проверку в гипермаркете Green на улице Притыцкого.

Инцидент произошел вечером 11 февраля. Минчанка опубликовала в Threads фото кусков жареной рыбы в панировке с отчетливыми следами плесени, сопроводив его подписью: «Грин, Каменная горка. Это было вчера, 11 февраля в 9 вечера. Будьте осторожны 🙃».

Публикация набрала более 120 тысяч просмотров и вызвала бурную реакцию пользователей. Многие комментаторы обрушились с критикой на сеть гиперов Green, делясь собственным негативным опытом.

Одна из пользовательниц рассказала историю о приобретении развесных пирожных: «Дата найсвежайшая. Села я есть первая и понимаю, привкус плесени. Муж говорит, да не может быть. Раскавыриваю, а там живая плесень, белая и зелёная. Через 10 минут муж был там, деньги вернули, товар сняли и обвинили компанию, которая для них это готовит».

Другая жительница Минска написала о своем опыте общения с сетью: «А вот мне они пытались доказать в суде, что их киви, которые сгнили прям в своей же корзине и протекли на мою одежду, были свежими с прекрасными сроками годности! Суд я выиграла».

Особое беспокойство у покупателей вызвал формат открытой выкладки продуктов в салат-барах. «Вообще не представляю, как можно из таких открытых мест что-то брать. Туда же кто угодно может чихнуть, накашлять, даже плюнуть», — отметил один из участников обсуждения.

Еще одна комментаторша подтвердила эти опасения: «В том самом “Грине” я была свидетелем ужасной картины: подросток взял что-то из салат-бара, пожевал и выплюнул обратно».

Специалисты оперативно отреагировали на сигнал, правда не вдавались в подробности, как же наказали магазин.

«В ходе изучения обстоятельств, размещенных в социальной сети, подтвержден факт реализации 11 февраля в вышеуказанном магазине недоброкачественной рыбной продукции, — сообщили в санстанции, добавив, - За нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в данном предприятии торговли приняты меры в соответствии с законодательством Республики Беларусь».

Представители сети Green пока не прокомментировали ситуацию.