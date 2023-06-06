В Минске приговорили к тюрьме трёх топ-менеджеров дочки "Газпрома"

Опубликовано: 06.06.2023 14:11 , Обновлено: 06.06.2023

В Минске 6 июня суд вынес приговор в отношении трёх топ-менеджеров компании "Газпром трансгаз Беларусь", дочернего предприятия российского "Газпрома". Всех троих приговорили к различным тюремным срокам и по амнистии уменьшили на год срок отбывания наказания.

Суд признал обвиняемых виновными во взяточничестве. Согласно материалам суда, в общей сложности топ-менеджеры за своё посредничество при проведении конкурсных процедур, а также заключении и исполнении договоров в период с 2019 по 2022 год получили взяток на общую сумму более 208 тыс. рублей, передает БелТА.

В результате фигурантам дела были вынесены следующие приговоры:

Андрей Шабан, заместитель гендиректора по производству - приговорен к лишению свободы на срок 7,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Суд также обязал его выплатить 185 тыс. рублей штрафа, а также лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в течение ближайших 5 лет.

с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Суд также обязал его выплатить штрафа, а также лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в течение ближайших 5 лет. Игорь Гедранович, начальник производственного отдела автоматизации - приговорён к лишению свободы на срок 7,5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также к штрафу в 185 тыс. рублей . Ему также в течение 5 лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями.

с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, а также к штрафу в . Ему также в течение 5 лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями. Вадим Демешко, начальник отдела конкурентных закупок филиала “Управление материально-технического снабжения и комплектации” - приговорен к 3 годам колонии усиленного режима. Суд обязал его также выплатить 111 тыс. рублей штрафа и запретил ему занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в течение 5 лет.

Кроме того, по итогам судебного разбирательства к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2,5 года и штрафу в 111 тыс. рублей был приговорён представитель одного из субъектов хозяйствования Тимур Клюев. Суд признал его виновным в “даче взятки в крупном размере с использованием служебных полномочий”.

Ко всем обвиняемым применили в зале суда статью 7 закона “Об амнистии в связи с Днем народного единства” (от 7 декабря 2022 №220-З) и “списали” год их основного наказания.

Как следствие, Клюева освободили из-под стражи в зале суда, остальные - оказались под стражей: Шабану и Гедрановичу суд отказался изменить меру пресечения, а Демешко меру пресечения изменили - до сих пор он находился на свободе под залогом.