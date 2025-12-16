В Минске открылся торговый центр не самой известной, но крупной сети

Опубликовано: 16.12.2025 15:40 , Обновлено: 16.12.2025

В Минске 16 декабря открылся новый торговый центр (ТЦ) "4 сезона". Главной торговой площадкой ТЦ стал магазин не самой известной, но достаточно крупной белорусской торговой сети - "Дионис".

Выбор основной торговой площадки нового ТЦ минчан может удивить, несмотря на то, что сама сеть в Минск зашла ещё в 2018 году. “Родиной” сети является Полоцк, так что именно в Витебском регионе она развивается наиболее активно. Помимо собственно Полоцка и областного центра, Витебска, магазины “Дионис” можно встретить также в Новополоцке и Глубоком, есть у сети точки и в других областных центрах - Гродно, Бресте и Гомеле.

Супермаркет, заработавший в столичном микрорайоне Красный Бор, что за Каменной Горкой, уже восьмой по счёту магазин сети в Минске. В самом магазине есть собственный салат-бар, суши-бар, своя кулинария, а также кофе-автомат.

Помимо собственно супермаркета “Дионис” на площадях нового торгового центра (а их на секундочку - 16 тысяч квадратов) уже открылись зоомагазин, кофеточка, точки продажи свежей выпечки и пункт выдачи Wildberries. По даннымпортала Realt.by, планируется, что здесь вскоре также заработает фудкорт и детский развлекательный центр.

Торговый центр располагает собственной крытой парковкой на 300 машиномест, есть и наземный паркинг.