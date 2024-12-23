В Минске начали продавать рассол. Цена за литр в два раза выше, чем с огурцами

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Опубликовано: 23.12.2024 15:12 , Обновлено: 23.12.2024

На полках одного из столичных магазинов на днях заметили новинку - огуречный и капустный рассол. Цена за бутылочку чистого рассола, собственно без овощей, объёмом 200 мл впечатляет - 5,69 рубля.

Фотографией необычной новинки с редакцией портала Tochka.by поделилась читательница. По её словам, такую неожиданную продукцию она заметила на полках сетевого магазина “Семь пятниц”.‎

Производителем рассола значится российская компания Interkvass, на официальном сайте которой указано, что, например, в составе безалкогольного огуречного рассола помимо основного овоща и понятных соли и чеснока присутствуют и весьма неожиданные ингредиенты - культура чайного гриб и свежий сельдерей, а в капустном рассоле зачем-то есть морской рис.

Цена за литр такого рассола выходит приличная - 28,45 рубля . Между тем, за эти деньги при желании можно купить в два раза больший объём консервированных огурцов, которые также можно пустить в ход, заплатив всё те же деньги.