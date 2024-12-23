В Минске начали продавать рассол. Цена за литр в два раза выше, чем с огурцами
На полках одного из столичных магазинов на днях заметили новинку - огуречный и капустный рассол. Цена за бутылочку чистого рассола, собственно без овощей, объёмом 200 мл впечатляет - 5,69 рубля.
Фотографией необычной новинки с редакцией портала Tochka.by поделилась читательница. По её словам, такую неожиданную продукцию она заметила на полках сетевого магазина “Семь пятниц”.
Производителем рассола значится российская компания Interkvass, на официальном сайте которой указано, что, например, в составе безалкогольного огуречного рассола помимо основного овоща и понятных соли и чеснока присутствуют и весьма неожиданные ингредиенты - культура чайного гриб и свежий сельдерей, а в капустном рассоле зачем-то есть морской рис.
Цена за литр такого рассола выходит приличная - 28,45 рубля . Между тем, за эти деньги при желании можно купить в два раза больший объём консервированных огурцов, которые также можно пустить в ход, заплатив всё те же деньги.