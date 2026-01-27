В Минсельхозпроде заявили о планах ввести лицензии для ветеринаров – «Чтобы не шалили»

Опубликовано: 27.01.2026 09:35 , Обновлено: 27.01.2026

В Беларуси планируют вернуть лицензирование на оказание лечебной помощи животным. Об этом заявил первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Кирилл Глущенко. Как повлияет на цены в ветеринарных клиниках и станет ли меньше самих клиник?

Лицензирование на оказание лечебной помощи животным в Беларуси отменили в 2019 году. Сейчас ветклиники обязаны получать лицензии только на торговлю ветеринарными препаратами, а также на их производство. Однако вскоре всё может измениться и ветклиникам придётся получать ещё одну лицензию - на само оказание ветеринарной помощи. Об этом Глущенко заявил в эфире гостелеканала СТВ.

“Было принято решение, что всё-таки надо возвращаться к этому, чтобы еще один инструмент контроля появился, чтобы не шалили эти так называемые ветеринарные врачи, как частные, так и государственные, при осуществлении своей деятельности”, - заявил представитель Минсельхозпрода.

В свою очередь депутат Палаты представителей Елена Пархимчик рассказала, что в настоящее время уже готовится законопроект, который вносит изменения в действующий Закон о ветеринарной деятельности, который и предусматривает возврат отменённого в 2019 году лицензирования. Если его примут, то спектр юрлиц, работающих в сфере ветеринарии, которые обязаны будут получать лицензию на оказание своих услуг, будет существенно расширен. По словам депутата, лицензии потребуются тем, кто занимается не только лечением животных, но и профилактикой и диагностикой в сфере ветеринарии.

Кроме того, в новом законопроект предусматривается разделение ветаптек на категории. В ветеринарных аптеках первой и второй категорий смогут работать только специалисты с высшим ветеринарным образованием.

При этом, по словам Пархимчик, возврат к лицензированию не приведёт к сокращению числа ветклиник, а скорее подсветит физлиц, которые сегодня оказывают ветуслуги в “ненадлежащих условиях”, в том числе на дому.

В свою очередь Глущенко заверил, что возврат к лицензированию не повлечёт “никаких денежных затрат” для ветклиник, следовательно, ждать повышения цен на эти услуги из-за введения лицензирования ещё одного аспекта их деятельности не стоит.

Напомним, в конце прошлого года Министерство жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) получило больше двух тысяч обращений от белорусов в рамках общественного обсуждения законопроекта об ответственном обращении с животными. Больше всего замечаний и предложений белорусы высказали по двум спорным вопросам - касательно допустимого количества питомцев в жилых домах и касательно правил отлова и усыпления животных. Узнали ответ профильного ведомства на предложения белорусов.

Тысячи белорусов потребовали пересмотреть новые правила отлова бездомных животных. Есть ответ МинЖКХ