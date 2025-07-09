В Минлесхозе предложили создать в Беларуси "дровяные хабы". Это что такое?

Опубликовано: 09.07.2025 17:54 , Обновлено: 09.07.2025

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик провёл совещание с участием заместителя главы концерна "Беллесбумпром" Сергея Касьянова, а также руководителей ГПЛХО и предприятия "БЕЛЛЕСЭКСПОРТ". Главной темой стал вопрос - куда девать накопившуюся ветровально-буреломную древесину.

Поводом для совещания стали замечания президента Беларуси Александра Лукашенко , сделанные накануне из-за складированной древесины, обнаруженной им рядом с полями и лесными опушками в Могилёвской области.

Уже вечером того же дня глава Минлесхоза отчитался перед главой Комитета государственного контроля (КГК) Василием Герасимовым . А на утро собрал коллег для обсуждения.

Функционеры на совещании пытались найти способы реализации накопившейся ветровально-буреломной древесины предприятиям разных форм собственности.

“Проблема для нас не новая, — заявил Александр Кулик. — Основная часть скопившейся древесины — это дрова. Сейчас важно подойти к вопросу максимально ответственно: договориться с ключевыми потребителями, коммунальными службами и топливными организациями, чтобы они нарастили объёмы закупок”.

“Дровяной хаб” и другие инициативы

В ходе видеоконференции руководители областных объединений подтвердили: главная сложность — сбыт дров. Предложения звучали разные:

временно снять ограничения по нагрузке на оси лесовозов, чтобы ускорить вывоз древесины;

упростить процедуру закупки дров госорганизациями у лесхозов.

При этом генеральный директор Минского ГПЛХО Сергей Ульдинович предложил создать дровяные хабы:

“Ранее мы прорабатывали идею создания “дровяного хаба” под Минском. Это сделало бы покупку дров удобной для жителей столицы. Для проекта нужен участок 3–5 га с хорошими подъездными путями. Думаем, эту инициативу можно реализовать и рядом с другими областными центрами”, — сообщил он, уточнив, что пока идея требует доработки.

“Спрос будет как при падеже скота”: приоритеты вывозки

В свою очередь, Александр Кулик предупредил об ответственности за нереализованную древесину.

“Предупреждаю руководителей: за порчу древесины спрос будет жёсткий, как в сельском хозяйстве при падеже скота. Кто-то обязательно понесёт ответственность”, — предупредил министр.

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Ветровально-буреломная древесина — деревья, поваленные или повреждённые из-за сильного ветра, ураганов или других природных явлений. Такая древесина требует оперативной утилизации, чтобы избежать распространения вредителей.

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Отдельно в Минлесхозе пообещали продавать дубовые дрова: их планируют колоть и реализовывать через сеть “Лесной домик”, где, по словам ведомства, товар будет востребован.