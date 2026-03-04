В Минэкономики предложили ИП и самозанятым искать ответы в другом месте и дали алгоритм

Опубликовано: 04.03.2026 10:35 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство экономики Беларуси выпустило официальное разъяснение, в котором фактически запретило ипэшникам и нпдшникам (самозанятым) писать напрямую в министерство с просьбами разъяснить те или иные вопросы, касательно детальности в статусе ИП и самозанятого. Во всяком случае, в первой раз.

В ведомстве настаивают, что все обращения по вопросам бизнеса должны сначала поступать в местные исполнительные комитеты. Т.е. по месту прописки и регистрации белорусов. Согласно сообщению пресс-службы Минэкономики, такой порядок установлен Указом Президента № 498.

В министерстве также предложили предпринимателям свой алгоритм действий, прежде чем писать официальный запрос. По мнению чиновников, бизнесменам стоит для начала самостоятельно “определить характер осуществляемой деятельности и соотнести ее с ОКЭД (общегосударственным классификатором видов экономической деятельности)”.

“Не нашли необходимую информацию?” – спросили в министерстве у ИП, и предложили далее посмотреть ответы на вопросы на сайте Белстата в разделе вопросов и ответов. Если и там нет ответа, то писать или звонить в местный орган статистики.

Тем не менее, для уточнения более специфических ограничений и обязательных требований предпринимателям посоветовали идти в другие структуры и органы власти.

“Законодательными актами могут быть установлены иные ограничения и обязательные требования”, – предупреждают в министерстве, рекомендуя в таких случаях писать напрямую в госорган-регулятор в соответствующей сфере.

Впрочем, попытка воспользоваться предложенной схемой может натолкнуться на технические сложности. При переходе по ссылке, которую Минэкономики опубликовало для подробного ознакомления с алгоритмами действий, пользователи пока выдает ю ошибку “server unavailable”. Или сайт ведомства, судя по всему, не справляется с наплывом желающих изучить новые правила, или ссылка оказалась нерабочей.