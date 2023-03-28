В МАРТ рассказали, почему в магазинах не появился белорусский камамбер с белой плесенью

Опубликовано: 28.03.2023 20:39 , Обновлено: 28.03.2023

Глава МАРТ Алексей Богданов заявил в эфире гостелеканала СТВ, что в Беларуси начало делать сыры с плесенью и хамон. Правда, если с голубой плесенью сыры производят в промышленных масштабах, то с белой - только ограниченно. Почему? Ведь обещали ещё год назад начать.

“Сыр с голубой плесенью делаем, с белой плесенью делаем, но пока не в промышленном масштабе, но уже запускается вот-вот новый цех в производство”, - признался Алексей Богданов. Чиновник не уточнил, когда точно достроят цех и белорусский камамбер можно будет увидеть в магазинах. А еще сколько он будет стоить.

Ранее Телеграф писал, что чиновники пообещали ещё в начале 2022 года, что в Беларуси начнут выпускать сыр с белой плесенью. Тогда говорили, что белорусский камамбер должны были начать готовить на Вилейском производственном участке ОАО “Молодечненский молочный завод”.

Чиновники обещали, что первую партию сыра выпустят в первом квартале 2023 года. А потом объемы должны были возрасти до 3 т в сутки. Чиновники планировали выделить на проект финансирование на уровне более Br12 млн и создать на предприятии в Вилейке 15 рабочих мест.

На данный момент в каталоге компании нет упоминания про белорусский камамбер. Зато есть сыр “TEMPLIER” с голубой плесенью и сыр “Рокфорти” с ней же.

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