В МАРТ рассказали, имеют ли право белорусские интернет-магазины менять цену из-за способа оплаты. А что с картами рассрочки?

Опубликовано: 04.04.2023 20:11 , Обновлено: 05.07.2024

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что интернет-магазины обязаны продать покупателю товары по цене, указанной на сайте интернет-магазина в момент заключения договора (это происходит автоматически при оформлении заказа, о чем расскажем ниже). И не имеют права менять стоимость в зависимости от способа оплаты.

Согласно разъяснению МАРТ, цена должна быть сформирована с учетом предельных торговых надбавок, установленных в в постановлении Совмина №713, “независимо от способа и условий оплаты этих товаров и места их получения”.

“В соответствии с Правилами продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 года №31 до момента заключения договора продавец должен довести до сведения покупателя информацию о цене, условиях приобретения и оплаты”, - рассказали в МАРТ.

Сам же договор, содержащий все существенные условия, считается заключенным в момент получения продавцом, заказа на товар от покупателя посредством телефонной, почтовой, электронной или с помощью Интернета.

Таким образом, продавец интернет-магазина не имеет права повышать цену на товар в зависимости от способа или условий оплаты. При этом не важно, производится ли оплата прямо на сайте интернет-магазина или при получении товаров у курьера, в почтовом отделении, в пункте самовывоза.

Но помните, что стоимость доставки может быть включена в общую сумму заказа (без изменения цены самого товара).

[info_b]Подробнее читайте в официальном [link href=“https://mart.gov.by/files/live/sites/mart/files/documents/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2023/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] разъяснении [/link] МАРТ.[/info_b]

Коснется ли разъяснение хитрости - “скидка не действует при оплате картой рассрочки”?

В последние годы в белорусских интернет-магазинах частенько можно было встретить товары “на акции”, но при заказе оказывалось, что если платить картой рассрочки, то скидка не действует. А разница стоимости доходила до 15%.

Суть такой хитрости интернет-продавцов заключалась в том, чтобы сделать беспроцентную рассрочку, которую обещали банки белорусам-обладателям таких карт, ещё как “процентной”. Они просто закладывали процент вознаграждения банкам в цену “без скидки, которая не действует при оплате картой рассрочки”.

“Ведь услуга (карта рассрочки - Ред.) действительно не безвозмездная, но платит за нее в основном не клиент, а магазин, так как им выгодно продавать больше и получать выручку. Настолько выгодно, что часть этой выручки магазин отдает банку – то есть услуга рассрочки не является бесплатной, но платит за нее не клиент, а сам магазин”, - пояснили на портале о финансовой грамоте Нацбанка Беларуси как это могло бы выглядеть в идеальном мире.

Пока не ясно, коснется ли опубликованный МАРТ документ этого явления. Согласно тексту получается, что цена не должна зависеть от способа оплаты (почти на всех белорусских интернет-магазинах именно в разделе способ оплаты вы выбираете “оплатить картой рассрочки”). Но могут быть нюансы?