В МАРТ пообещали "максимально" взяться за интернет-магазины в Беларуси. Зачем?

Опубликовано: 21.04.2023 13:15 , Обновлено: 21.04.2023

Замминистра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Нина Емельянова заявил 21 апреля, что в ее ведомстве насчитали в Беларуси более 30 тыс интернет-магазинов. В МАРТ решили, что их пора отрегулировать.

“В этом году мы задумали разработать отдельную нормативную базу под интернет-торговлю, так как она развивается быстрее, чем мы успеваем ее регулировать” - призналась чиновница.

По ее словам, об этом правительство просят сами белорусы и интернет-магазины. Замминистра настаивает, что у граждан и “представителей тех же интернет-ресурсов” возникло много вопросов, на которые чиновники и придумают ответы в виде нового законодательства. При этом госагенство Белта не уточнило, рассказала ли Нина Емельянова что это за вопросы.

“В этом году мы постараемся максимально отрегулировать это направление деятельности”, - пообещала чиновница.

Ранее в МАРТ сообщили, что устроили “тематическое заседание”, на котором думали, как продвигать отечественные товары. Судя по сообщению министерства, там решили как-то трансформировать “ценовое регулирование” в целях создания условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства. Но как, не сообщили.