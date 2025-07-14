МАРТ пообещал "награды" торговым сетям по итогам "Народного контроля". Сколько магазинов уже получили оценки?
В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали об итогах недавно запущенного опроса среди жителей Беларуси об отношении к торговым сетям.
При этом в ведомстве сообщение озаглавили: “При награждении причастных к торговле будет учитываться их отношение к своему, родному. Губернаторы уже проинформированы…”.
Там также сообщили, что белорусы сообщили о своем мнении к 170 магазинам по всей стране, в том числе сетей “Доброном/Маяк/Копеечка” - 21,2%, “Евроопт/Хит/Грошык” - 18,2%, “Соседи/Чистые родники/Наваколле” - 13,5%, “Санта” - 12,9%.
Какую всё-таки дали оценку покупатели, в ведомстве не рассказали. Зато уточнили, что чаще всего белорусы сообщали о состоянии магазинов в Минске (54,1% от числа проголосовавших), Минской области (11,8%) и Витебской области (8,2%).
“Опрос продолжается. Результаты обязательно опубликуем”, - сообщили в март.
Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), начав своё обращение с фразы «шутки в сторону», пригрозило белорусским магазинам более суровыми мерами за продажу просрочки, несоблюдение ассортимента и завышение цен.
Теперь, как утверждают в ведомстве, за такие нарушения торговые объекты будут закрывать по «более жёстким критериям».
Тогда же там пообещали “ззапустить „Народный контроль!“. Не переключайтесь…».
Сам опрос выглядит как предложение заполнить Google форму с рядом вопросов о магазинах.
Напомним, что Комитет госконтроля (КГК) 7 мая о начал свои “контрольные мероприятия” в магазинах по всей Беларуси. Представители ведомства стали проверять наличие белорусской картошки в торговых сетях. А потребителям предложили пожаловаться на отсутствие этого овоща в магазинах.