МАРТ пообещал "награды" торговым сетям по итогам "Народного контроля". Сколько магазинов уже получили оценки?

Опубликовано: 14.07.2025 20:10 , Обновлено: 14.07.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали об итогах недавно запущенного опроса среди жителей Беларуси об отношении к торговым сетям.

При этом в ведомстве сообщение озаглавили: “При награждении причастных к торговле будет учитываться их отношение к своему, родному. Губернаторы уже проинформированы…”.

Там также сообщили, что белорусы сообщили о своем мнении к 170 магазинам по всей стране, в том числе сетей “Доброном/Маяк/Копеечка” - 21,2%, “Евроопт/Хит/Грошык” - 18,2%, “Соседи/Чистые родники/Наваколле” - 13,5%, “Санта” - 12,9%.

Какую всё-таки дали оценку покупатели, в ведомстве не рассказали. Зато уточнили, что чаще всего белорусы сообщали о состоянии магазинов в Минске (54,1% от числа проголосовавших), Минской области (11,8%) и Витебской области (8,2%).

“Опрос продолжается. Результаты обязательно опубликуем”, - сообщили в март.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), начав своё обращение с фразы «шутки в сторону», пригрозило белорусским магазинам более суровыми мерами за продажу просрочки, несоблюдение ассортимента и завышение цен.

Теперь, как утверждают в ведомстве, за такие нарушения торговые объекты будут закрывать по «более жёстким критериям».

Тогда же там пообещали “ззапустить „Народный контроль!“. Не переключайтесь…».

Сам опрос выглядит как предложение заполнить Google форму с рядом вопросов о магазинах.

Напомним, что Комитет госконтроля (КГК) 7 мая о начал свои “контрольные мероприятия” в магазинах по всей Беларуси. Представители ведомства стали проверять наличие белорусской картошки в торговых сетях. А потребителям предложили пожаловаться на отсутствие этого овоща в магазинах.

Новость Телеграф