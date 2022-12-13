В Литве похвалили белорусскую соль, которой у них нет

Опубликовано: 13.12.2022 09:36 , Обновлено: 13.12.2022

В литовском городе Клайпеда внезапно похвалили белорусскую соль, которую из-за санкций больше не импортируют. Но речь идет не о пищевой соли, а о технической.

Дело в том, что на выходных Литву сильно замело снегом. И власти Клайпеды остались недовольными тем, как компании убрали улицы, которые остались скользкими, пишет Diena.

Те в ответ рассказали что ранее использовали для дорог белорусскую соль. Но после введения санкций перешли на египетскую, которая оказалась менее эффективной.

«Как показала практика, белорусской соли уже нет в наличии, есть египетская, но она растворяется неэффективно, — заявил глава одной из компаний Вайдас Раманаускас.

По его словам, в другой части города, где еще использовали остатки белорусской соли, улицы расчистили максимально качественно.

Другой бизнесмен согласился, отметив, что египетская соль действительно «хуже реагирует на снег, на температуру».

Напомним, с 8 декабря против «Беларуськалия» вступили в силу санкции США. Из-за этого 12 января правительство Литвы утвердило заключение специальной комиссии, которая ранее решила, что прямое соглашение ЛЖД на поставку белорусского калия не отвечает интересам национальной безопасности Литвы.