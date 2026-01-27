В Казахстане предложили удвоить пошлины на машины из Беларуси

Опубликовано: 27.01.2026 08:19 , Обновлено: 27.01.2026

Министерство экологии Казахстана вынесло на обсуждение законопроект, который в случае принятия установит специальный повышающий двукратный коэффициент утилизационного сбора на машины из Беларуси и России.

Казахстанские власти обосновали свое предложение тем, что в России и Беларуси действуют дополнительные пошлины в отношении машин, ввозимых из Казахстана. По данным издания Kolesa.kz, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь машины облагаются пошлинами на разницу сумм таможенной пошлины, НДС (налог на добавленную стоимость), акцизов, которые были уплачены в РК (Республике Казахстан).

“К примеру, при ввозе авто из Казахстана в РФ (Российскую Федерацию) взимается НДС в размере 20%, так же как и при ввозе из третьих стран. Но при расчете утилизационного сбора России к базовой ставке добавляется еще 8% разницы между ставкой НДС в наших странах”, - сообщил эксперт издания.

Власти Казахстана посчитали такую ситуацию несправедливой. Там напомнили, что согласно Таможенному кодексу ЕАЭС (Евразийского экономического союза), куда входят Беларусь, Казахстан и Россия, автомобили, изготовленные в Казахстане даже с использованием иностранных комплектующих, признаются товарами ЕАЭС. А значит, применение к ним таможенных коэффициентов неправомерно.

Также в Казахстане пожаловались, что, несмотря на заключённые договоры о производстве на его территории белорусской и российской техники по лицензии, белорусские и российские производители все равно завозят аналогичную готовую.

Таким образом, двукратная ставка утильсбора (утилизационного сбора) решит для Казахстана две проблемы:

Прекратит параллельный импорт техники, которая и так производится в стране;

Выравняет ставки утильсбора, что лишит ту же РФ оснований облагать казахстанскую технику дополнительными платежами.

По последним данным, в Казахстане собирают тракторы (МТЗ/Belarus) и другую сельскохозяйственную технику, а также лифтовое оборудование (Могилевлифтмаш).