В Гродно выставили на продажу фабрику матрасов для Европы. Сколько попросили?

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Опубликовано: 15.11.2024 10:01 , Обновлено: 15.11.2024

Республиканское унитарное предприятие "БелЮрОбеспечение" выставило на торги крупный комплекс недвижимости - склады, производственные цеха и объекты инфраструктуры, которые ранее принадлежали компании "Белабеддинг". Эта компания занималась производством матрасов и ортопедических подушек, причём до 85% их продукции шло на экспорт в страны Евросоюза.

Согласно информации, размещённой на сайте “БелЮрОбеспечения”, на торги недвижимость компании “Белабеддинг” выставил Гродненский отдел принудительного исполнения. Сам аукцион намечен на 19 ноября и за лот общей площадью в 7 тыс. кв. м организаторы на старте торгов запросили торгов более 6,4 млн рублей .





















Сами производственные цеха, склады и вспомогательные помещения расположены на территории свободной экономической зоны “Гродноинвест”. Хотя собственником всей недвижимости, судя по документам, опубликованным “БелЮрОбеспечением”, является компания “Белабеддинг”, в графе “Должник” значится другая компания - ООО “Экспресс Технологии”, зарегистрированное в Минске в 2024 году.

По данным портала Office Life, руководителем компании “Белабеддинг”, которая зашла на белорусский рынок в 2006 году, до недавнего времени был белорусский гандболист Андрей Барбашинский. В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указано, что деятельность компании была “прекращена в результате реорганизации” по решению Мингорисполкома от 4 октября 2024 года. По данным портала Office Life, это произошло после того, как в 2024 году иностранный учредитель решил закрыть предприятие, а белорусского гендиректора уволили.

Сам Барбашинский ранее рассказывал в различных интервью, что в компании “Белабеддинг” на пике производства работало более 200 сотрудников, а 85% товаров шло на экспорт. В белорусских интернет-магазинах найти матрасы этого производителя ещё можно, но, судя по тому, что в наличии есть не все модели и не все размеры, компания уже распродаёт остатки своего товара. Цены на матрасы, которые указаны в наличии на одном из сайтов, варьируются от 247,95 рубля до 510,15 рубля в зависимости от размера.