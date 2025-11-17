В Европе устанавливают "плавающий" пенсионный возраст. Это что такое и как работает?

Опубликовано: 17.11.2025 21:39 , Обновлено: 17.11.2025

Пока в Беларуси власти заверяют, что повышать пенсионный возраст не планируют, в Европе этот процесс потихоньку двигается. Эстония стала страной, где выход на заслуженный отдых зависит не от возраста, а продолжительности жизни. С 2028 года эстонцы смогут получить пенсию только в 65 лет и три месяца. стареющего континента.

Эстонская пенсионная реформа — это давно продуманный механизм. Согласно правилам, утвержденным еще в 2018 году, возраст выхода на пенсию теперь плавающий. Он больше не привязан жестко к году рождения человека. Вместо этого, «для каждого календарного года будет устанавливаться свой пенсионный возраст». По сути, это означает, что правила игры могут меняться хоть каждый год.

Расчет ведется по сложной формуле, основанной на ожидаемой продолжительности жизни. Если люди страны живут дольше — работать придется тоже дольше. Причем государство заранее предупреждает о изменениях: решение объявляется за два года до вступления в силу.

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Что такое плавающий пенсионный возраст?

Это система, при которой пенсионный возраст не является фиксированной цифрой , а ежегодно пересматривается в зависимости от статистических данных. Чаще всего его привязывают к росту средней продолжительности жизни населения. В теории такой подход позволяет пенсионной системе оставаться устойчивой без резких реформ.

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Эстонский пример: от 64 до 65 и дальше

Текущая ситуация в Эстонии (средняя продолжительность жизни: 79,5-81,0 года) выглядит так:

Сейчас: 64 года и 9 месяцев

2027 год: 65 лет и 1 месяц

2028 год: 65 лет и 3 месяца

Причем новые правила коснутся тех, кто родился в 1963 году. Тем временем, число эстонских пенсионеров продолжает расти: на начало 2025 года их было 327 тысяч, а к 2060 году, по прогнозам, достигнет 340 тысяч.

Где уже работают до 67?

Эстония в пенсионном плане далеко не рекордсмен. Во многих странах ЕС ситуация еще строже:

в Бельгии (средняя продолжительность жизни 81,0-82,5 года), Италии (≥84,0 года), Нидерланды (средняя продолжительность жизни: 82,5-84,0 года), Германии (81,0-82,5 года): пенсионный возраст составляет 67 лет или близок к этой отметке

в Дании (81,0-82,5 года): сейчас 67 лет, но к 2040 году планируется увеличение почти до 70 лет

Причем 11 из 27 стран ЕС вообще приняли решение автоматически привязывать дальнейшее повышение пенсионного возраста к росту средней продолжительности жизни. То есть процесс становится бессрочным.

Литовские соседи: гендерное равенство в пенсиях

Интересные процессы происходят и в Литве (средняя продолжительность жизни: 78,0-79,5 года). Там, согласно закону 2011 года, постепенно ликвидируют разницу между пенсионным возрастом мужчин и женщин. К 2026 году и те, и другие будут выходить на пенсию в 65 лет.

Но это еще не все. Параллельно увеличивается и требуемый стаж для получения пенсии:

2018 год: 30,5 лет

2026 год: 34 года и 6 месяцев

2027 год: 35 лет

«Не планируется»: белорусская альтернатива

А что же Беларусь? Средняя продолжительность жизни в нашей стране: 74,7 года, причем у мужчин - 69,3 года, а для женщин — 79,8 года.

На фоне европейских тенденций местные власти занимают иную позицию. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с коллективом предприятия «Минскжелезобетон» недавно заявила, что дальнейшее повышение пенсионного возраста «не планируется».

По ее словам, это «не самоцель». Вместо этого, как прокомментировала Лазаревич, власти сосредоточатся на других задачах — «взрастить рабочую смену, улучшить демографическую ситуацию». Кстати, пока в Беларуси тенденция стратегия населения и сокращения рождаемости - такая же как и в Европе.

Напомним текущие белорусские нормативы выхода на пенсии:

Мужчины: 63 года при стаже не менее 25 лет

Женщины: 58 лет при стаже не менее 20 лет

При этом с 2025 года для назначения пенсии потребуется уже 20 лет страхового стажа. Для тех, кто не набрал достаточный стаж, предусмотрена пенсия в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин — но только при наличии хотя бы 10 лет страхового стажа.