В ЕРИП предложили ограничить платежи белорусов. Какой будет минимальный размер?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 09.03.2023 10:19 , Обновлено: 09.03.2023

С 21 марта 2023 года в системе "Расчет" (ЕРИП) будут введены ограничения на минимальный размер платежа. Об этом сообщили в письме, направленном в белорусские банки и публикуемом белорусскими СМИ.

Новые ограничения в ерип решили ввести с целью минимизации рисков мошеннических операций, когда за короткий период времени один или несколько плательщиков многократно совершают однотипные платежи “на малозначительные суммы, не имеющие явного экономического смысла”. Об этом белорусские банки проинформировало ОАО “Небанковская кредитно-финансовая организация “Единое расчетное и информационное пространство”, передает телеграм-канал Infobank.

Минимальная сумма платежа будет составлять три белорусских рубля . Это будет касаться безналичных переводов на текущие (расчетные) банковские счета, счета по учету вкладов (депозитов) для банков.

[info_b]В ЕРИП подчеркнули, что новое ограничение не будет распространяться на услуги по погашению задолженности по кредитам и процентов за пользование кредитами.[/info_b]

В письме также отмечается, что банки, не согласные с предлагаемым размером ограничения, могут его изменить. Для этого они должны будут до 17 марта направить в организацию свои предложения по суммам и тем услугам ЕРИП, на которые будут распространяться введенные конкретным банком ограничения. О введенных ограничениях каждый конкретный банк, вероятно, сообщит своим клиентам после согласования минимальной суммы платежа с ЕРИП.