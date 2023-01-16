В ЕАБР предсказали "резкое понижение" инфляции в Беларуси

📊 Анализ

Опубликовано: 16.01.2023 09:38 , Обновлено: 16.01.2023

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) сообщили, что заметили прекращение дефляции в Беларуси. По их данным, годовая инфляция по итогам 2022 года составила 12,8%. Однако в ЕАБР обещают резкое понижение годовой инфляции в Беларуси.

“В декабре потребительские цены выросли на 0,4% к предыдущему месяцу с устранением сезонности. Так прервалось двухмесячное снижение цен, вызванное введением новой системы ценового регулирования”, - уточнили в ЕАБР.

Эксперты банка выказали уверенность, что в начале 2023 года годовая инфляция в Беларуси продолжит снижаться “в силу сохраняющихся эффектов контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому”.

В то же время, там предсказали “резкое понижение годовой инфляции” весной, а летом ее уровень может временно опуститься даже до