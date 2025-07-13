"В добровольном порядке" - Глава МНС оценил желание белорусов платить налоги. Что пообещал?

Опубликовано: 13.07.2025 08:38 , Обновлено: 13.07.2025

13 июля министр по налогам и сборам Беларуси Дмитрий Кийко поздравил своих коллег с профессиональным праздником. В своем обращении, впрочем, глава МНС (Министерства по налогам и сборам) рассказал и о желании белорусов платить налоги.

“Уверен, наш профессиональный праздник находит самый живой отклик и в сердцах добросовестных плательщиков – людей с выраженной гражданской позицией, и вообще всех белорусов, для кого налоговая культура является неотъемлемой и важной частицей собственной культуры”, – заявил Дмитрий Кийко.

По его словам, каждый год “в добровольном порядке” уплачивается “все больше налоговых платежей”. Что, по мнению главы ведомства, свидетельствует об “ответственном отношении к исполнению своих налоговых обязательств”, и что для белорусов эта процедура стала “своего рода национальным брендом”.

Мало того, Дмитрий Кийко выказал уверенность, что белорусы не просто следят за изменениями в налогах, но и “принимают активное участие в работе по его корректировке”.

“Искренне благодарю за это все стороны налоговых процессов! Налоговые органы и в дальнейшем будут проводить в жизнь клиентоориентированную идеологию, в соответствии с которой законодательство в сфере налогообложения должно быть понятным и стабильным, исчисление налогов – простым, администрирование – комфортным, а контроль за исполнением налоговых обязательств – необременительным”, – пообещал глава МНС всем белорусам.

Также свои поздравления налоговикам Беларуси опубликовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.