В декабре белорусы будут отдыхать 4 дня подряд. А что с выходными на Новый год?

Опубликовано: 26.11.2025 19:08 , Обновлено: 26.11.2025

Минтруда подтвердило, что в декабре 2025 года у белорусов будет сразу четыре выходных дня подряд. Однако не просто так: за это удовольствие придется отработать на неделю раньше. А значит, на одной из недель будет только один выходной.

Итак, 25 декабря, в четверг, белорусы будут праздновать Рождество, но и в пятницу, 26 декабря, на работу идти тоже не придется. Естественно, что суббота и воскресенье (27 и 28 декабря) тоже будут нерабочими.

Но за пятницу придется отработать в субботу неделей раньше — 20 декабря.

Если же на период больших выходных выпадет отпуск, то отрабатывать 20 декабря в субботу не нужно. А вот если у вас на это время запланирована командировка или обучение, то суббота, 20 декабря, будет для вас рабочей.

А что с отдыхом на Новый год?

Напомним, что согласно постановлению Совмина Беларуси, Нерабочими в январе 2026 года будут только такие праздничные дни:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – православное Рождество;

Но есть нюанс, 1-2 января - это четверг и пятница, а значит всего белорусы отдохнут 4 дня подряд. Затем два дня “поработают”, а там уже Рождество. Затем ещё два рабочих дня и снова - выходные.