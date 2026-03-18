В Бресте потребовали, чтобы Брестский электроламповый завод работал "как электроламповый завод"

Опубликовано: 18.03.2026 14:06 , Обновлено: 18.03.2026

Заместитель главы Брестской области Михаил Баценко заявил, что считает, что Брестский электроламповый завод должен работать "именно как электроламповый завод".

Со слов заместителя председателя облисполкома, завод должен выпускать современные LED-лампы (светодиодные лампы), лампы общего накаливания и автомобильные лампы.

“Электроламповый завод, он должен работать как именно электроламповый завод и выпускать лампу современную, в том числе это и LED лампы, никто не снимает выпуск ламп общего накаливания и автомобильных”, - заверил он.

ОАО «Брестский электроламповый завод» — крупнейший белорусский производитель светотехнической продукции. На производстве организован полный цикл выпуска, включая лампы накаливания общего и специального назначения. Мало того, предприятие до сих пор является единственным производителем ламп накаливания в Беларуси.