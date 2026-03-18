В Бресте потребовали, чтобы Брестский электроламповый завод работал "как электроламповый завод"
Заместитель главы Брестской области Михаил Баценко заявил, что считает, что Брестский электроламповый завод должен работать "именно как электроламповый завод".
Со слов заместителя председателя облисполкома, завод должен выпускать современные LED-лампы (светодиодные лампы), лампы общего накаливания и автомобильные лампы.
“Электроламповый завод, он должен работать как именно электроламповый завод и выпускать лампу современную, в том числе это и LED лампы, никто не снимает выпуск ламп общего накаливания и автомобильных”, - заверил он.
ОАО «Брестский электроламповый завод» — крупнейший белорусский производитель светотехнической продукции. На производстве организован полный цикл выпуска, включая лампы накаливания общего и специального назначения. Мало того, предприятие до сих пор является единственным производителем ламп накаливания в Беларуси.