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В БПЦ предупредили о перерывах в обслуживании белорусских банковских карт 13 октября. Кого коснётся?

В БПЦ предупредили о перерывах в обслуживании белорусских банковских карт 13 октября. Кого коснётся?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о новых технологических работах, которые запланированы на 13 октября. Из-за них ночью возможны "кратковременные перерывы в обслуживании" карт белорусских банков.

Как пояснили в БПЦ, технологические работы на аппаратно-программном комплексе потребовались “для обеспечения выполнения требований международных платежных систем”.

В течение трёх часов во время проведения техработ, а именно с 03:20 до 06:30, белорусы, у которых есть карточки банков, пользующихся услугами БПЦ, не смогут расплатиться по карте в организациях торговли и сервиса, снять наличные в банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу БПЦ, и столкнуться с иными “кратковременными перерывами в обслуживании”, предупредили в Центре.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки:

  • Беларусбанк;
  • Белагропромбанк;
  • Белинвестбанк;
  • Банк «Решение»;
  • БНБ-Банк;
  • БСБ-Банк;
  • Паритет Банк;
  • Сбербанк;
  • Франсабанк;
  • Цептер Банк.
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