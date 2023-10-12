В БПЦ предупредили о перерывах в обслуживании белорусских банковских карт 13 октября. Кого коснётся?

Опубликовано: 12.10.2023 11:20 , Обновлено: 12.10.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о новых технологических работах, которые запланированы на 13 октября. Из-за них ночью возможны "кратковременные перерывы в обслуживании" карт белорусских банков.

Как пояснили в БПЦ, технологические работы на аппаратно-программном комплексе потребовались “для обеспечения выполнения требований международных платежных систем”.

В течение трёх часов во время проведения техработ, а именно с 03:20 до 06:30, белорусы, у которых есть карточки банков, пользующихся услугами БПЦ, не смогут расплатиться по карте в организациях торговли и сервиса, снять наличные в банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу БПЦ, и столкнуться с иными “кратковременными перерывами в обслуживании”, предупредили в Центре.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки: