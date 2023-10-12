В БПЦ предупредили о перерывах в обслуживании белорусских банковских карт 13 октября. Кого коснётся?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов о новых технологических работах, которые запланированы на 13 октября. Из-за них ночью возможны "кратковременные перерывы в обслуживании" карт белорусских банков.
Как пояснили в БПЦ, технологические работы на аппаратно-программном комплексе потребовались “для обеспечения выполнения требований международных платежных систем”.
В течение трёх часов во время проведения техработ, а именно с 03:20 до 06:30, белорусы, у которых есть карточки банков, пользующихся услугами БПЦ, не смогут расплатиться по карте в организациях торговли и сервиса, снять наличные в банкоматах, подключенных к аппаратно-программному комплексу БПЦ, и столкнуться с иными “кратковременными перерывами в обслуживании”, предупредили в Центре.
Ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси услугами БПЦ пользуются следующие банки:
- Беларусбанк;
- Белагропромбанк;
- Белинвестбанк;
- Банк «Решение»;
- БНБ-Банк;
- БСБ-Банк;
- Паритет Банк;
- Сбербанк;
- Франсабанк;
- Цептер Банк.