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В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с банковскими картами 29 апреля

В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с банковскими картами 29 апреля
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о проведении очередных технологических работ, из-за чего в ночь на 29 апреля 2023 года белорусы могут столкнуться с проблемами в работе банковских карт.

Как пояснили в БПЦ, работы будут проводить на аппаратно-программном комплексе - с 03:20 до 4:00. В это время карты банков, которые обслуживаются БПУ, могут не работать в магазинах, пунктах выдачи наличных и банкоматах, а также в устройствах самообслуживания.

Таким образом, перебои в работах карт могут наблюдаться у клиентов следующих белорусских банков, которые пользуются услугами БПЦ:

  • «Банк «Решение»,
  • «Белагропромбанк»,
  • «Беларусбанк»,
  • «Белинвестбанк»,
  • «БНБ-Банк»,
  • «БСБ-Банк»,
  • «Паритет Банк»,
  • «Сбербанк»,
  • «Франсабанк»,
  • «Цептер Банк».
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