В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с банковскими картами 29 апреля

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Опубликовано: 28.04.2023 10:09 , Обновлено: 28.04.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о проведении очередных технологических работ, из-за чего в ночь на 29 апреля 2023 года белорусы могут столкнуться с проблемами в работе банковских карт.

Как пояснили в БПЦ, работы будут проводить на аппаратно-программном комплексе - с 03:20 до 4:00. В это время карты банков, которые обслуживаются БПУ, могут не работать в магазинах, пунктах выдачи наличных и банкоматах, а также в устройствах самообслуживания.

Таким образом, перебои в работах карт могут наблюдаться у клиентов следующих белорусских банков, которые пользуются услугами БПЦ: