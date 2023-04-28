В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с банковскими картами 29 апреля
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил о проведении очередных технологических работ, из-за чего в ночь на 29 апреля 2023 года белорусы могут столкнуться с проблемами в работе банковских карт.
Как пояснили в БПЦ, работы будут проводить на аппаратно-программном комплексе - с 03:20 до 4:00. В это время карты банков, которые обслуживаются БПУ, могут не работать в магазинах, пунктах выдачи наличных и банкоматах, а также в устройствах самообслуживания.
Таким образом, перебои в работах карт могут наблюдаться у клиентов следующих белорусских банков, которые пользуются услугами БПЦ:
- «Банк «Решение»,
- «Белагропромбанк»,
- «Беларусбанк»,
- «Белинвестбанк»,
- «БНБ-Банк»,
- «БСБ-Банк»,
- «Паритет Банк»,
- «Сбербанк»,
- «Франсабанк»,
- «Цептер Банк».