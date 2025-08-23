В Белстате объявили, что белорусы стали лучше питаться. Чего стали больше есть?

Опубликовано: 23.08.2025 12:50 , Обновлено: 23.08.2025

В Белстате сообщили, что за 12 месяцев с 2023 по 2024 годы белорусы стали тратить на питание на 1,2% меньше (расходы снизились с 38,6% до 37,4%). В статистическом комитете назвали данное изменение "качественным".

В комитете статистики утверждают, что белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары, а рацион питания жителей Республики улучшился. По данным ведомства, за год белорусы в среднем стали на один килограм меньше есть хлеба хлебопродуктов, при этом на два килограмма больше стали есть “мясных продуктов” (не уточнив, о каких именно идёт речь). Также на килограмм выросло потребление рыбопродуктов, овощей, и фруктов.

“Очень хорошее, качественное изменение рациона”, - заявили в Белстате, передает Белта.

Ранее Telegraf.news писал, что по данным Белстата, в первом квартале 2025 года доля расходов на питание выросла до 38,4% практически вернувшись к показателям 2023 года). При этом на непродовольственные товары стало уходить 34,2% доходов (в 2024 году было 36%), на услуги – 25% (было 24,1%), в том числе 6,9% — на ЖКУ.

Для сравнения, в соседних с Беларусью странах доли расходов на питание выглядят так.

Россия — 34,6%,

Польша — 27,2%,

Латвия — 19,7%,

Литва — 18,9%.

А вот доля расходов жителей Беларуси и соседних стран на ЖКУ:

Беларусь — 6,9%, Россия — от 7% до 14%, Литва — 8,7%, Польша — 19,9%, Латвия — 18-25%.

Новость Телеграф