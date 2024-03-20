В белорусских магазинах Duty Free разрешили продавать крупногабаритные и тяжелые товары

Опубликовано: 20.03.2024 07:24 , Обновлено: 25.04.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на днях приняла решение снять все ограничения по весу и габаритам товаров в магазинах беспошлинной торговли во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за исключением Армении, то есть в Беларуси, России и Казахстане.

Ранее в магазинах Duty Free нельзя было продавать тяжеловесные и громоздкие товары (ограничение по весу составляло более 20 кг, а по по длине, ширине и высоте - в сумме более 200 см). Теперь же вполне вероятно, что в таких магазинах могут появиться и крупногабаритная бытовая техника, и даже мебель.

Кроме того, как сообщили 19 марта в ЕЭК, союзные страны решили снять запрет на товары, которые по закону облагаются вывозными таможенными пошлинами. Однако это коснётся лишь товаров, соответствующих определенным критериям:

товары должны быть подготовлены для розничной продажи,

товары должны быть расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.

Как пояснили в ЕЭК, ввести изменения в условия работы магазинов беспошлинной торговли попросили представители бизнес-сообщества ЕАЭС - “в целях расширения ассортимента товаров”.

Ранее Телеграф сообщил, что в начале года президент Беларуси подписал поправки в закон, согласно которым с июля 2024 года в стране поменяются некоторые правила на рынке спиртного. Одно из главных новшеств – отмена госмонополии и на продажу алкоголя в беспошлинных магазинах (Duty Free).

В Беларуси отменили госмонополию на магазины Duty Free. Кому разрешили продавать алкоголь?