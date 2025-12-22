В Беларуси утвердили профессиональный стандарт для работников кондитерских фабрик

Опубликовано: 22.12.2025 16:46 , Обновлено: 22.12.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси утвердило новый профессиональный стандарт для профессии «Оператор в производстве кондитерских изделий».

Кстати, соответствующее постановление № 109 было подписано ещё 30 сентября 2025 года. Сам же стандарт разработан при участии экспертов «Белгоспищепрома».

Согласно документу, стандарт определяет трудовые функции и устанавливает для этой профессии разряды с 4-го по 6-й.

Такой специалист, согласно требованиям, должен уметь работать на поточно-механизированных и автоматизированных линиях, а также на отдельных машинах. Фактически речь идёт о работе на конвейерном производстве.

При этом теперь все образовательные программы и требования к работникам будут унифицированы для всех предприятий и учебных заведений. Ведь постановление вступает в силу уже с 1 января 2026 года.