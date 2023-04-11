В Беларуси упал экспорт и вырос импорт товаров. А что с сальдо?

📊 Анализ

Опубликовано: 11.04.2023 11:50 , Обновлено: 11.04.2023

Национальный статистически комитет и Нацбанк сообщили, что экспорт товаров из Беларуси, по данным за январь и февраль, упал до 6,2671 млрд долларов, а импорт вырос до 6,7064 млрд долларов.

Таким образом, внешний торговый оборот товарами составил 101,4%, при этом экспорт снизился на 0,6%, а импорт вырос на 3,4%.

Сальдо внешней торговли товарами по итогам первых двух месяцев 2023 года ушло в минус на 439,3 млн долларов.

Впрочем, Беларусь торгует не только товарами, но и услугами. И вот сальдо внешней торговли ими сохранилось положительным, хоть и упало почти вдвое: с 725,1 млн долларов до 459,8 млн долларов.

Таким образом, если суммировать данные товаров и услуг, общее сальдо внешней торговли в Беларуси все ещё положительное и составляет 134,4 млн долларов (в 2022 году за это период был плюс 626,1 млн долларов). Это значит, что падение сальдо внешней торговли Беларуси в январе-феврале по сравнению с 2022 годом составило минус 78,5%.

Напомним, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко в феврале заявил, что в 2023 году экспорт должен вырасти.

“Безусловным приоритетом в работе остается экспорт. Текущий год для всех нас будет еще более напряженным. Нужно не только выстоять в этих условиях, но и прибавить по экспорту товаров и услуг 5,5%. Крайне важно обеспечить прирост в физических объемах”, - заявил премьер на выступлении в МИД Беларуси.

[info_b]В 2022 году, согласно данным МИД, внешнеторговый оборот Беларуси составил 76,9 млрд долларов США, что на 6% меньше, чем в 2021 году. При этом экспорт товаров составил 38,3 млрд. долларов и снизился на 4,2% по отношению к предыдущему году. Однако в прошлом году сальдно внешней торговли впервые за 30 лет составило плюс 4,3 млрд долларов.[/info_b]