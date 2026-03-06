В Беларуси смягчили требования для получения кредитов - Нацбанк

Опубликовано: 06.03.2026 12:05 , Обновлено: 06.03.2026

Белорусские банки в четвертом квартале 2025 года существенно смягчили условия кредитования в рублях на фоне снижения процентных ставок. Это вызвало, в свою очередь, рост спроса практически во всех сегментах кредитования. Об этом говорится в данных мониторинга Национального банка, опубликованные в пятницу.

Согласно опросу 21 банка страны, проведенного Нацбанком, диффузный индекс (показатель, отражающий направление и интенсивность изменений), отражающий изменение условий кредитования в белорусских рублях, достиг максимальных значений за последние четыре квартала. При этом основным драйвером смягчения стало снижение уровня процентных ставок (соответствующий индекс в корпоративном сегменте превысил 70 пунктов по шкале от -100 до +100).

“В IV квартале 2025 года участники обследования отметили общее смягчение условий кредитования в национальной валюте, при этом в сегменте иностранной валюты изменения носили менее выраженный характер”, — уточнил регулятор в своем обзоре.

Что касается потребительского кредитования, то банки не только снижали процентные ставки, но и увеличили максимальные сроки кредитов. Впрочем, банки также усилили требования к кредитоспособности заемщиков. А вот в ипотечном сегменте расширению доступности кредитов способствовало исключительно снижение процентной ставки, считает Нацбанк.

Результаты опроса показали значительный рост спроса на потребительские кредиты в рублях. Тогда как в сфере кредитования недвижимости увеличение спроса было “умеренным ”.

В то же время в корпоративном секторе вырос интерес к инвестиционным кредитам — банки ожидают его дальнейшее усиление в первом квартале 2026 года, особенно со стороны крупного бизнеса.

В валютном кредитовании наблюдалась разнонаправленная динамика: крупные предприятия увеличили интерес к заимствованиям в иностранной валюте, тогда как представители малого и среднего бизнеса (МСБ) снизили спрос. При этом спрос на замену валюты обязательств с иностранной на белорусские рубли сократился именно в сегменте МСБ.

Кредиты чаще выдают удаленно

Доля кредитных договоров, заключенных через системы дистанционного обслуживания, составила 38% по итогам квартала. При этом в корпоративном сегменте этот показатель достиг 39%, в розничном — 38,8%.

В отчетном квартале зафиксирован рост спроса на альтернативные источники финансирования. Компании активнее прибегали к эмиссии ценных бумаг и лизингу. При этом интерес крупного бизнеса к факторингу (финансированию под уступку денежного требования) снизился, тогда как малые и средние предприятия, напротив, увеличили его использование.

В розничном сегменте лизинг для финансирования потребительских нужд оказался более востребованным, чем для приобретения недвижимости. В Нацбанке отмечают, что лизинговые услуги в основном предоставляются небанковским сектором экономики.

Что будет в 2026 году

В первом квартале 2026 года банки прогнозируют дальнейшее смягчение условий кредитования в белорусских рублях, тогда как значительных изменений в валютном кредитовании не ожидается.