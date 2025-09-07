В Беларуси появилась новая национальная лотерея. Какой призовой фонд?

Опубликовано: 07.09.2025 09:51 , Обновлено: 07.09.2025

Министерство спорта Беларуси опубликовало постановление, в котором говорится об учреждении новой лотереи со старым названием. Чиновники пообещали, что средства вырученные за ее счёт, должны будут пойти на "развитие спорта" в стране.

Название у лотереи будет всем знакомым: «Суперлото». А ее проведением будет заниматься организация “Национальные спортивные лотереи”.

Полное название лотереи – Белорусская республиканская национальная спортивная лотерея «Суперлото». Сокращенное для использования в рекламе и иных целях – лотерея «Суперлото».

В постановлении говорится, что покупать лотерейные билеты можно будет на принципах “добровольности”, а значит никто не будет иметь права заставлять в ней участвовать.

Призовой фонд “Суперлото” будет формироваться от продаж билетов. Согласно документу, он должен составлять не менее 45% и не более 95% от общего объема продаж.

Причем в качестве призов могут выступать не только деньги, но и имущество. Его организаторы должны будут купить до проведения розыгрышей и в обязательном порядке только новое.

Розыгрыш тиража лотереи должен проводиться в телевизионной студии и только в прямом эфире в соответствии с правилами игры. А место, дата проведения указываются на лотерейном билете.

Играть в “Суперлото” можно будет как путем приобретения лотерейных билетов, так и ставок. Денежные выигрыши по лотерейным ставкам пообещали зачислять на игровые счета непосредственно после опубликования результатов проведения розыгрыша.

А вот порядок вывода денежных средств с игрового счета оставили на усмотрение организаторов лотереи. Правила должны быть указаны на сайте “Суперлото”.