В Беларуси появилась новая национальная лотерея. Какой призовой фонд?
Министерство спорта Беларуси опубликовало постановление, в котором говорится об учреждении новой лотереи со старым названием. Чиновники пообещали, что средства вырученные за ее счёт, должны будут пойти на "развитие спорта" в стране.
Название у лотереи будет всем знакомым: «Суперлото». А ее проведением будет заниматься организация “Национальные спортивные лотереи”.
Полное название лотереи – Белорусская республиканская национальная спортивная лотерея «Суперлото». Сокращенное для использования в рекламе и иных целях – лотерея «Суперлото».
В постановлении говорится, что покупать лотерейные билеты можно будет на принципах “добровольности”, а значит никто не будет иметь права заставлять в ней участвовать.
Призовой фонд “Суперлото” будет формироваться от продаж билетов. Согласно документу, он должен составлять не менее 45% и не более 95% от общего объема продаж.
Причем в качестве призов могут выступать не только деньги, но и имущество. Его организаторы должны будут купить до проведения розыгрышей и в обязательном порядке только новое.
Розыгрыш тиража лотереи должен проводиться в телевизионной студии и только в прямом эфире в соответствии с правилами игры. А место, дата проведения указываются на лотерейном билете.
Играть в “Суперлото” можно будет как путем приобретения лотерейных билетов, так и ставок. Денежные выигрыши по лотерейным ставкам пообещали зачислять на игровые счета непосредственно после опубликования результатов проведения розыгрыша.
А вот порядок вывода денежных средств с игрового счета оставили на усмотрение организаторов лотереи. Правила должны быть указаны на сайте “Суперлото”.
Подробнее с постановлением можно ознакомится на сайте Национального правового [link href="https://pravo.by/upload/docs/op/W22543750_1757106000.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener"] портала [/link].