В Беларуси подсчитали, на сколько лет хватит запасов торфа
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал, на сколько лет Беларуси хватит запасов торфа и других полезных ископаемых.
По его словам, запасов хватит:
- торфа — на 70 лет;
- калийных и каменной солей, доломита, глин, песка — более чем на 100 лет;
- подземных вод, строительного камня и трепела — более чем на 50 лет.
Также Худык подчеркнул, что «запасы полезных ископаемых у нас ежегодно пополняются».
Ранее Телеграф писал, что Европа находится на грани катастрофической засухи из-за того, что запасы подземных вод истощаются. Об этом заявили исследователи из Института геодезии Технического университета в Австрии.
Темы: #Экономика #Беларусь