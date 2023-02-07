В Беларуси подсчитали, на сколько лет хватит запасов торфа

Опубликовано: 07.02.2023 16:12 , Обновлено: 07.02.2023

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал, на сколько лет Беларуси хватит запасов торфа и других полезных ископаемых.

По его словам, запасов хватит:

торфа — на 70 лет;

калийных и каменной солей, доломита, глин, песка — более чем на 100 лет;

подземных вод, строительного камня и трепела — более чем на 50 лет.

Также Худык подчеркнул, что «запасы полезных ископаемых у нас ежегодно пополняются».

Ранее Телеграф писал, что Европа находится на грани катастрофической засухи из-за того, что запасы подземных вод истощаются. Об этом заявили исследователи из Института геодезии Технического университета в Австрии.