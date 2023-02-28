В Беларуси подешевели огурцы

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Опубликовано: 28.02.2023 08:57 , Обновлено: 28.02.2023

Недавно белорусы пожаловались, что килограмм огурцов стоил в магазинах до 16 рублей, тогда как экзотический манго — 6-10 рублей. Сейчас же торговые сети цены снизили. Сколько стоят огурцы в Беларуси сейчас?

Так, на сайте «E-dostavka» килограмм белорусских огурцов стоит 7,88 BYN.

А портал Blizko.by заметил, что и в самом «Евроопте», например, в Минске на проспекте Дзержинского 104Б, начали продавать эти овощи (правда, из России) по 8 BYN/кг.

В «Green.Достквка» их стоимость теперь составляет 7,90 BYN/кг.

А килограмм российских среднеплодных колючих плодов можно приобрести за 7.26 BYN.

В свою очередь «Гиппо. Market» предлагает купить российские огурцы по 9,99 BYN. Правда, это со скидкой в 23%.

В «Алми. Доставка» цена на российский короткоплодный огурец — 10,72 BYN, белорусский среднеплодный «Мева» — 7.93 BYN.

Напомним, ранее одной из причин высоких цен на огурцы глава МАРТ Алексей Богданов назвал цены на газ в Европе. По его словам, «Европейский союз снизил объем производства тепличных хозяйств». Кроме того, он заявил, что «единственный рынок, где можно купить» огурцы, это Россия, однако там «регулирования цен нет».